Vermischtes Windischeschenbach

20.02.2017

7

0 20.02.2017

Die Stimmung ist super, obwohl auf dem Feuerwehrball Plätze frei bleiben. Die Band "Saxndi" und die Faschingsgilde der Turnerschaft Marktredwitz-Dörflas sorgen dafür, dass die Gäste ihren Besuch nicht bereuen.

Tanzmariechen begeistern

Spektakulärer Showtanz

"Gefährliche" Schnäpse

Die Konkurrenz zur fünften Jahreszeit ist groß. Zahlreiche andere Faschingsbälle ließen auch in Windischeschenbach Gäste ausbleiben. Der Verlust war aber schnell vergessen, als der Elferrat der Faschingsgilde von Marktredwitz-Dörflas den Saal eroberte. Die Prinzengarde zeigte einen Auftritt, der nicht umsonst den Titel des oberfränkischen Vizemeisters verdient hat, und die Garde zu Recht für die süddeutsche Meisterschaft im Gardetanz qualifiziert.Meisterlich ging es mit den Tanzmariechen Lena Meyer und Jaqueline Tretter weiter. Sie ließen den Besuchern den Atem stocken. Die zweit- und drittplatzierten oberfränkischen Meister wirbelten über die Tanzfläche und durch die Luft, den Boden berührten sie nicht oft. Ein Salto jagte den anderen. Dass man einen Spagat nicht nur auf dem Boden, sondern auch im Flug machen kann, zeigten die Mädels bei ihrem Auftritt mehrfach. Die Zuschauer stellten sich auf die Stühle, um nichts zu verpassen.Mitgebracht hatten die "Rawatzer" ihre Hoheiten Graf Michael IV. zu Kondrau und Gräfin Elke I. zu Dörflas. Sie begrüßten das Publikum standardgemäß und luden ein, die Shows ihrer Garde zu genießen.Absoluter Höhepunkt des Abends: "Der Brandner Kasper und das Spiel ums ewige Leben." Mit dem Showtanz hat sich die Turnerschaft Marktredwitz-Dörflas für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Eine spektakuläre Choreographie, die seinesgleichen sucht. Feuerwehrvorstand Christian Münchmeier sagte nach dem Auftritt: "Spätestens jetzt hat jeder, der unseren Ball nicht besucht hat, etwas verpasst." Gekrönt wurde der Abend mit dem Auftritt der Lucky Dancers alias "LuDas". Das Frauenballet amüsierte mit ihrem Tanz "VIG - Very Importend Girls" und heizten dem Saal ein weiteres Mal so richtig ein. Zugaberufe fehlten bei keinem Auftritt an diesem Abend. Zwischen den Einlagen und Tänzen sorgte die Band "Saxndi" für eine gut besuchte Tanzfläche. Mit ihrer Musik trafen sie jeden Geschmack von Jung und Alt. Egal ob Rock, Pop, die aktuellen Charts oder Rock-'n'-Roll - getanzt wurde zu jedem Lied. In den beiden Bars beschallte DJ Eddie die Feierwütigen.Das Team der Feuerwehr sorgte in der Küche mit Schnitzel, Burger, Chilli und Wurstsalat dafür, dass keiner hungrig blieb. Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer auch am Ausschank und in der Bar.Dort war der große Renner die sogenannten "Shorts": Schnäpse, die nach Nuss-Nougat oder frischem Apfel schmeckten. "Sehr gefährlich", hörte man aus den Reihen der Gäste.