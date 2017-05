Vermischtes Windischeschenbach

01.05.2017

Im Himmel gibt's zwar kein Parlament, aber trotzdem Politiker, die mit ihrem irdischen Konkurrenz- und Prozentdenken den armen Petrus (Dominik Neitz) zum Fluchen bringen. Ein göttlicher grober Tadel folgt.

Überforderter Petrus

Bühne frei für Nachwuchs

T Windischeschenbach. Zwar wird im Dreiakter "D'Waldnaabtaler" der Landtagsabgeordnete Hans Burgstaller (Markus Gesierich) stressbedingt durch ein "Herzkaschperl" aus dem Leben abberufen, aber die Konsequenzen sind für das Publikum weniger dramatisch als eher höchst vergnüglich.Im irdischen Leben war Hans zuerst zufriedener Bauer und Bürgermeister und wurde dann, eher unfreiwillig, Abgeordneter auf Druck seiner zänkischen Ehefrau Jutta (Raffaela Grimaldi) und seines Freundes Alois Holzwurm (Sebastian Plödt). Dieser reißt sich den freien Bürgermeisterposten unter den Nagel und macht jeder Frau schöne Augen, die ihm über den Weg läuft.Zur Familie gehören noch Tochter Lisa (Manuela Faget), die den Hof gerne übernehmen möchte, und die Magd Urschl (Tanja Ernst), eine treue Seele, aber recht naiv. Als Abgeordneter Hans das Zeitliche gesegnet hat, erfährt er im Himmel, dass Ehefrau Jutta den Hof verkaufen will, und sein ehemaliger Freund Alois sich zuerst an die Ehefrau, dann an Tochter Lisa ranmacht, mit der Erkenntnis, dass erstere dann doch ein "gebrauchtes Fahrgestell" hat. Im Himmel herrscht zur gleichen Zeit gereizte Stimmung. Petrus ist überfordert, weil ihn ein ehemaliger Bayerischer Ministerpräsident der CSU (Uli Rammel) und eine SPD-Politikerin (Victoria Grimaldi) nerven. So schickt er kurzerhand den neuen Engel-Anwärter Hans wieder auf die Erde, um die Situation in Ordnung zu bringen und dort - sichtbar für sein Weib - spürbar für alle anderen - die Lage zu retten.Engelpraktikant Hans erscheint seiner Frau und setzt auch dem schmierigen Weiberhelden Alois gehörig zu. So wendet sich letztendlich alles doch noch zum Guten, und Hans, dem inzwischen die für einen richtigen Engel nötigen Flügel gewachsen sind, kann endlich ins Paradies einziehen. Bis es am Ende des dritten Aktes jedoch so weit ist, wird das Publikum im Pfarrheim prächtig unterhalten. Sei es, als der liebe Gott aus dem Off (Gerhard Witt) den Petrus zurechtweist oder die beiden Politiker-Engel - stilgerecht mit roter oder schwarzer Kordel am Gewand - sich auf der Himmelscouch zoffen. Herzlich gelacht haben die Zuschauer über die Urschl. Angesichts der vielen neuen Verhaltensregeln, die ihre Chefin für die besseren Kreise vorgibt, schreibt sie sich einen "Spicker" auf den Unterarm, ein guter Platz, "weil man sich soweit oben ja gar nicht wäscht".Oder sie bewaffnet sich zusammen mit der zur Hilfe gerufenen Tante Hilde (Uli Grünauer) mit Rauchfass und Weihwasser, um den Geist zu vertreiben und fragt sich "Howin dawischt?" Auch sämtliche anderen Charaktere sind perfekt besetzt; von der "hantigen" Jutta ("Erst stirbt er, und dann hout er niat amal a Lebensversicherung") über den schmierigen Weiberhelden Alois, dem Hans, der auch von oben aus nur das Beste für die Seinen will, bis zu den anderen Darstellern, die ganz offensichtlich mit Spaß und Begeisterung agieren.Auch der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern wie Julia, Matteo, Francesca und David beweisen. Regie führt Brunhilde Grimaldi. "Flüstertante" war Wanda Grimaldi - dass sie im Hintergrund blieb, lag entweder daran, dass sie ihren Job ganz diskret erledigte, oder daran, dass ihr Einsatz gar nicht nötig war. Das Publikum dankte mit kräftigem Applaus für den lustigen Abend.