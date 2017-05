Vermischtes Windischeschenbach

14.05.2017

Die Truppmann-Truppführer-Ausbildung gehörte bis vor kurzem zur Grundausbildung eines Feuerwehrmannes. Diese allgemeine Ausbildung wurde überholt und den heutigen Gegebenheiten angepasst. MTA (Modulare Trupp Ausbildung) heißt sie jetzt und gliedert sich in fünf Blöcke. Brandbekämpfung, Funkausbildung, Technische Hilfeleistung und Fahrzeugkunde, Erste Hilfe und Menschenrettung sowie öffentliches Auftreten und Image eines Feuerwehrmannes sind Schwerpunkte. Nach Abschluss der Ausbildung folgen zwei Jahre Übungsdienst in der Wehr. Erst dann kann die Abschlussprüfung abgelegt werden. Mit dem Bestehen ist der Feuerwehrmann qualifiziert, an weiterführenden Lehrgängen teilzunehmen. Im Unterschied zu früher liegt der Schwerpunkt bei der MTA auf dem Umgang und der Handhabung mit dem technischen Gerät der eigenen Wehr. Nur so kann er später effektiv in seiner Feuerwehr eingesetzt werden. Eines dieser Module wurde in Roschau bei Neustadt abgehalten und nun in Windischeschenbach abgeschlossen. Die Ausbilder Michael Schiller aus Edeldorf, Johannes Bröckel aus Dietersdorf und Matthias Höning aus Windischeschenbach hatten die 36 Aktiven aus Naabdemenreuth, Edeldorf, Letzau, Lanz, Roschau Störnstein, Altenstadt, Neustadt und Windischeschenbach geschult. Die Prüfung nahmen Kreisbrandmeister Martin Kindl aus Oberlind und Michael Bayer-Schmidt aus Neustadt ab. Auch Kreisbrandmeister Thomas Weidner war dabei. Bild: sml