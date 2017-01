Vermischtes Windischeschenbach

26.01.2017

0 26.01.2017

Die Jubilarin kennt keine Langweile. Sie erfüllt nicht nur den VdK-Ortsverband mit Leben, sondern ist Mitglied im Landesverband und hat auf Kreis- sowie auf Bezirksebene das Amt der VdK-Frauenbetreuerin inne. In der Windischeschenbacher SPD ist sie außerdem Seniorenbeauftragte. Nach der Volksschule erlernte Erfurt den Beruf der Damenschneiderin in der Klosterschule in Landshut. Viele Jahre arbeitete sie bei der Firma Kärner-Moden in Wiesau sowie als selbstständige SchneiderinAlles, was beim VdK Rang und Namen hat, war zur Gratulationscour gekommen, darunter auch Kreisgeschäftsführer Siegmund Bergmann , Bezirksvorsitzender Christian Eisenried und Kreisvorsitzender Josef Rewitzer . Glückwünsche kamen ebenfalls von SPD, AsF, ATSV, OWV, SKC "Unter Uns", dem Behinderten- und Versehrten-Sportverein sowie dem Hogererbund.Besonders freute sich die Jubilarin über das Ständchen der Stadtkapelle Neustadt unter Leitung von Karl Wildenauer .