Vermischtes Windischeschenbach

20.01.2017

26

0 20.01.201726

(phs/fku) Nach dem schweren Unfall mit einer Kutsche befinden sich die sechs verletzten Fahrgäste des Zweispänners vorerst in stationärer Behandlung. Wie die Polizei Freitagmittag weiter mitteilte, hat der Gutachter noch keine abschließenden Erkenntnisse zur Unglücksursache. Allerdings gebe es Hinweise, dass die tiefstehende Sonne eine Rolle gespielt haben könnte.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf der Straße nach Bernstein, nahe des Windischeschenbacher Feuerwehrhauses, ereignet. In einer Senke hatte eine Autofahrerin die Kutsche vor ihr womöglich wegen der Sonne zu spät gesehen. Beim folgenden Zusammenprall verletzten sich zwei Fahrgäste der Kutsche schwer, vier weitere leicht. Auch eines der beiden Pferde erlitt eine Fleischwunde. Es wurde in der Nacht operiert und ist laut Polizei in einem stabilen Zustand.Unterdessen hat die Tierschutzorganisation Peta reagiert. Sie fordert Landrat Andreas Meier auf, ein Verbot von Kutschfahrten im Kreis zu prüfen. Solche Fahrten seien für Mensch und Tier sehr unsicher. Das Landratsamt verweist darauf, dass es bundesweit nur in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber ein solches Verbot gebe. Für die Nutzung von Kutschen brauche es prinzipiell keine Fahrerlaubnis. Meier kündigt an, er werde Peta in der kommenden Woche antworten.