Vermischtes Windischeschenbach

09.02.2017

0 09.02.2017

Die Statistik belegt es schwarz auf weiß. 15 918 Menschen kommen 2016 nach Windischeschenbach. Manche bleiben sogar länger. Tourismusreferentin Sandra Henkens freut sich über 38 089 Übernachtungen.

Führungen kommen an

Serenaden 2017 Auch auf die Serenaden darf sich das Publikum wieder freuen. Die Zeichen stehen gut, dass der Park der Stützelvilla weiterhin für die Konzerte genutzt werden kann. Sollte jedoch wegen Umbauarbeiten die Nutzung vorrübergehend nicht möglich sein, stellt Stadtpfarrer Hubert Bartel den Pfarrgarten zur Verfügung. Folgende Termine sind geplant: 28. Juni: Stadtkapelle Windischeschenbach in Zusammenarbeit mit dem Trachtenverein "d'Waldnaabtaler". 5. Juli: "Factoria Session Band". 26. Juli: "Damen Big Band Waidhaus".

In der Sitzung des Tourismus- und Kulturausschusses präsentierte sie am Mittwoch die Zahlen. Diese bedeuteten zwar einen leichten Rückgang (2015 waren es noch 40 482 und 2016 gar 41 659 Übernachtungen), aber 2015 schloss die Stützelvilla als Jugendtagungshaus ihre Pforten, und die konnte zumindest 2015 noch 6877 Übernachtungen verbuchen. Berücksichtigt man diesen Verlust, so hätte die Stadt Windischeschenbach 2016 sogar ein Plus von knapp 4500 Übernachtungen. "Unsere Stadt ist beliebt wie nie zuvor", freut sich Bürgermeister Karlheinz Budnik und dankte den heimischen Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben.Einen großen Anteil an der Statistik hat übrigens der Ferienhof und Campingplatz Schweinmühle. 1390 Personen kamen dort an und blieben für 9273 Übernachtungen.Auch die Führungen durch das Museum, die Kommunbrauhäuser und den Sehenswürdigkeiten der Stadt kommen gut an. 1163 Personen buchten die jeweiligen Angebote. Am meisten nachgefragt (297) waren die Zoiglwanderungen (2015 waren es noch 168). Ein ausdrücklicher Dank gilt den Stadtführern Georg Mann und Ferdinand Schraml, die dieses Amt mit Herzblut und großem Engagement ausführen. Für 2017 ist neben dem Jubiläumsfest am 1. Juli, die Windischeschenbacher feiern heuer zum 40. Male, der Tag der Kommunbrauer traditionell am 3. Oktober ein fester Termin.Heinz Uhl regte zudem ein gemeinsames Konzert aller Musikgruppen der Stadt und den Ausbau des Radwegenetzes an, Reimund Zeitler sprach sich für das Angebot einer geführten kulinarischen Wanderung durch die Stadt aus. Der 2016 neu erstellte Stadtplan und die ebenfalls neue Wanderkarte mit den Wanderwegen rund um die Stadt werden sehr gut angenommen.