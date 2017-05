Vermischtes Windischeschenbach

02.05.2017

Neuhaus. In der Walpurgisnacht hat der Ort ein Zoigldenkmal bekommen. Gewitzte Walperer ahmten in der Burgstraße die Skulptur des Künstlers Harald Bäumler nach. "Eine Zoiglskulptur zu entwerfen ist nicht schwer, warum müssen 20 000 Euro her?", steht auf einem der beiden Schilder. Auf dem anderen: "Zoigl braucht keine Kunst, Zoigl ist Kunst!" Bild: exb