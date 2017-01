Wirtschaft Windischeschenbach

23.01.2017

1987 dachte niemand daran, dass daraus mal ein Wahrzeichen der Region wird: Die Kontinentale Tiefenbohrung bei Naabdemenreuth feiert im Herbst 30. Geburtstag. Bis es soweit ist, hat das Geozentrum aber noch weit mehr vor.

Kabel aushängen

Ja, ja die Zeit vergeht. Was in den Achtzigern einst "Vorbohrung", dann "das Bohrloch" genannt wurde, später "Das tiefste Loch der Erde", ist heute Lernort, Museum, Umweltstation und ein Magnet für Ausflügler. Der wissenschaftliche Leiter Dr. Frank Holzförster wertet gerade die Statistik des vergangenen Jahres aus. "Wir haben mit rund 9500 Schülern einen neuen Rekord", freut er sich über Klassen aus Holzkirchen und Naila, aus Sachsen, von der US-Schule am Netzaberg und aus Tschechien.Sehr gut seien auch die Vortragsreihe zum Thema Granit und die neue "Geo-Tour Granit" angekommen. Dieses Jahr befassen sich die öffentlichen Referate, traditionsgemäß an fünf Mittwochen im Frühjahr, schwerpunktmäßig mit Vulkanismus. Das Programm steht weitgehend. Renommierte Professoren sprechen unter anderem über den Erdmantel, junge Vulkane wie etwa in Neualbenreuth oder über eine deutsche Vulkanroute unter touristischen Aspekten. Wissenschaftlich auf dem neuesten Stand, aber in der Regel auch für Laien verständlich. "Wir fangen mittwochs um 19 Uhr an. Dann kommt man auch halbwegs rechtzeitig zur Champions-League nach Hause", sagt Holzförster. Nicht zuletzt dieser Pragmatismus macht die Beliebtheit der geologischen Pilgerstätte bei Rentner und Familien, Pädagogen und Naturschützern aus.In der Tat ist es illuster, wer sich vergangenes Jahr im Schatten des Bohrturms so alles tummelte. Lehrer kamen zu Fortbildungen und die "Jugend forscht"-Juroren zur Herbsttagung. Dann war da noch eine Gruppe namens "Die Chefgeologen". So nennen sich Ruheständler der führenden deutschen Bergbauunternehmen, die nicht einfach den Schutzhelm gegen den Filzpantoffel tauschen wollen.Am Bohrloch selbst herrscht auch nicht gerade Flaute, erklärt Holzförster: "Alle vier Wochen ist dort im Schnitt etwas los." Dazu gehören Tests von Kalibersonden, mit denen Geologen ausloten, wie fest ein Gestein ist. 2016 nutzte eine Ölgesellschaft die senkrechte Höhle zu einer Aktion. Von einer Bohrung in Aserbaidschan transportierten die Ölförderer Messkabel zum Entdrillen nach Windischeschenbach. "Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, wie einen verdrehten Feuerwehrschlauch, den man wieder glätten muss", sagt Holzförster.Dazu braucht man ein Bohrloch in der Oberpfalz? "Ja, wenn ein Kabel 6000 Meter lang ist, brauchen sie etwas wo sie es aushängen können." Und an der KTB geht es bekanntlich 9000 Meter in die Tiefe.Holzförster erstellt zurzeit mit Unterstützung des bayerischen Umweltministeriums die Geschichte der Kontinentalen Tiefbohrung in der Oberpfalz, von der Eingangsidee bis heute, wo inzwischen die Farben der Beleuchtung des Bohrturms Gesprächsthema sind. Aus all dem soll eine Jubiläumsausstellung entstehen, die in die Dauerausstellung integriert wird. Holzförster würde sich freuen, wenn dazu einer der politischen Väter des KTB-Projekts vorbeikommen würde: Heinz Riesenhuber, in den 80er Jahren Bundesforschungsminister und heute Alterspräsident des Bundestags.