Freizeit Winklarn

31.01.2017

31.01.2017

Ein Winterwochenende wie aus dem Bilderbuch bescherte der seit 2013 erstmals wieder möglichen Marktmeisterschaft im Eisstockschießen ideale Bedingungen. 43 Teams traten an zwei Tagen an. Dem Erstplatzierten muss Respekt gezollt werden.

Auf dem Brecherweiher bei Winklarn kämpften 43 Moarschaften aller Altersgruppen zwei Tage lang um den Titel. Am Samstag fiel bei herrlichem Sonnenschein und knackigen Temperaturen der Startschuss für die Marktmeisterschaft Eisstock, die der Wintersportverein Winklarn aufgrund der günstigen Eisverhältnisse ausrichten konnte. Die Moarschaften hatten sich überwiegend aus den Vereinen und Gruppierungen des Marktes formiert. Jede bestand aus vier Spielern, die Gegner waren ausgelost worden. Die Bewirtung lag in den bewährten Händen des Wintersportvereins. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit waren auch hier Höchstleistungen zu erbringen. Für die Punktewertung ist es ausschlaggebend, den Eisstock so nahe wie möglich an die Daube heran zuschießen. Gutes Augenmaß ist da von Vorteil; bei Zweifeln kommt ein Maßband zum Einsatz.Die gut präparierten Eisflächen und die separat für die Kinder vorbereiteten Schlittschuh- und Bobbahnen boten ein wahres "Winter-Eldorado", das sowohl die männlichen und weiblichen Teilnehmer als auch die vielen Gäste merklich genossen. Am Sonntag herrschte richtige Volksfeststimmung; der Veranstalter geht von etwa 350 Personen auf dem Eis aus. Fetzige Musik, super Bewirtung mit kalten und warmen Getränken, nicht zu vergessen der "Winklarner Jagertee", Bratwürste und Kuchen - kurzum es blieben keine Wünsche offen.Bei der Marktmeisterschaft winkten für die 16 Erstplatzierten schöne Pokale, darunter ein Wanderpokal für den Marktmeister. Die weiteren Plätze erhielten Urkunden. Den vierten Platz belegten "Die vier Schmidt", darauf folgten "Die Gaisthaler", an zweiter Stelle stand das Team "The Bänd" und mit dem Team "Uhu" hatte der letztmalige Marktmeister seinen Titel erfolgreich verteidigt und durfte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. "Das Eisstockturnier hier in Winklarn kann als super Veranstaltung verbucht werden", sagte ein äußerst zufriedener Hans Hutzler, Vorsitzender des TSV Winklarn. Ihm galt der Dank für die Ausarbeitung der Spielpläne. Hutzler lobte das WSV-Organisationsteam um Josef Lingl und dankte der Fischzucht Stier für die Überlassung der Weiherfläche, den Anliegern für die Bereitstellung der Parkplätze, den Bauhofarbeitern für das Kehren der Bahnen und der Feuerwehr für ihre Unterstützung.Bürgermeisterin Sonja Meier dankte allen Eisstockfreunden für die Teilnahme und freute sich über die gute Resonanz. Sie lobte alle Helfer und zollte großes Lob für die faire Spielweise.