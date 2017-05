Freizeit Winklarn

"Auf den Spuren Jesu": Unter diesem Motto unternehmen die "Freunde des heiligen Landes Winklarn" eine weitere Pilger- und Studienreise nach Israel. Das Programm enthält die wichtigsten Stationen Jesu in Palästina vor ca. 2000 Jahren und zudem weltliche und jüdische Sehenswürdigkeiten - und natürlich ein Wiedersehen mit Pater Matthias Karl aus Schneeberg an seinem Wirkungsort in Tabgha direkt am See Genesaret. Termin ist vom 16. bis 26. April 2018. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober.

Der Reisepreis für Flug, zehn Übernachtungen im Doppelzimmer, Halbpension, Eintritte, Reiseleitung vor Ort und Bustransfer von Winklarn zum Flughafen München beträgt 1 975 Euro (Einzelzimmerzuschlag 450 Euro). Die Anmeldung muss direkt beim Reiseveranstalter "Heilig-Land-Reisen" in Köln (Mail: reisen@hdvhl.de, Kennwort DVHL 702818) erfolgen.Näheres Informationen gibt es auch beim Gesamtleiter Wolfgang Harris, Schneeberg, Telefon 09676/652. Wie in der Vergangenheit ist die Reisegruppe zunächst für fünf Nächte in Jerusalem im Paulus-Haus gegenüber der Altstadt untergebracht. Am sechsten Tag geht es in das etwas ruhigere Galiläa. Im Pilgerhaus Tabgha am See Genesaret erfolgen die restlichen fünf Übernachtungen. Die Tage sind ausgefüllt mit einem reichhaltigen Besichtigungsprogramm, das nachhaltige Eindrücke hinterlassen wird.Darunter beispielsweise Bethlehem mit der Geburtsbasilika, die Hirtenfelder, die Grabes- und Auferstehungsbasilika in Jerusalem, Golgotha, der Abendmahlssaal, der Ölberg, die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, die Wüste Judääas und das Tote Meer.Über Emmaus geht es am sechsten Tag nach Tabgha. Die Brotvermehrungskirche, eine Bootsfahrt auf dem See Genesaret, Nazareth, der Berg Tabor, Caesarea Philippi, die Golanhöhen, die Hafenstadt Haifa und Caesarea Mritima, die Stadt des Herodes, sind weitere Glanzpunkte, bevor es vom Flughafen Tel Aviv aus wieder Richtung Heimat geht.