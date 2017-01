Heimatfest ein Bombenerfolg

Kultur Winklarn

20.01.2017

Ein "volles Haus", stolze Eltern und eine tolle Darbietung der Gesamtkapelle. Wenn sich das neue Jahr so weiterentwickelt wie der Start durch die Jahresauftaktfeier, dann ist die Blaskapelle Kunschir auf dem besten Weg.

"Generationenübergreifend" zeigten sich die Besucherreihen im bis auf den letzten Platz belegten Pfarrsaal in Winklarn. Vorsitzender Edi Kunschir begrüßte die zahlreich erschienenen Angehörigen der Musikschüler, die passiven Mitglieder, Gönner und Freunde und natürlich die Musiker.Sein besonderes Willkommen galt Bürgermeisterin Sonja Meier, dem Vorsitzenden der Landsmannschaft München, Hans Held und den Ehrenmitgliedern Hans Sailer und Hans Bock. Nach einer schwungvollen Einstimmung mit zwei Märschen blickte der Vorsitzende auf das abgelaufene Musikerjahr zurück. Der Höhepunkt und ein "Bombenerfolg" war das Heimatfest an Pfingsten 2016. In diesem Rahmen feierte der Klangkörper sein 85-jähriges Bestehen, außerdem war der Verein Mitveranstalter. Weitere markante Anlässe waren das 40- jährige Bestehen des Winklarner Kindergartens, der Heimatempfang des Bronzemedaillengewinners Bastian Steger, das Patenbitten in Schneeberg, das internationale Blasmusikfest in Reichenbach/Vogtland und zahlreiche kirchliche Ehrentage. Etwa 40 Einsätze und 40 Proben waren zu bewältigen. Edi Kunschir berichtete von einem Mitgliederstand von 287 Personen. Er bedankte sich für die gemeindliche Unterstützung und bezeichnete die Jahresauftaktfeier als Dankeschön für alle Personen, die sich um den Verein verdient gemacht haben. Außerdem würdigte er das Engagement des musikalischen Leiters Sebastian Kunschir, dessen Stellvertreter Thomas Kunschir und natürlich der Ausbilder Herrmann Lößl (Holz), Jürgen Lößl (Blech), Susanne Hutzler (Querflöte) und Michael Niebauer (Schlagzeug).Der Leistungsstand des Nachwuchses zeigte sich anschließend bei den Vorträgen der Schüler. Die musikalische Früherziehung findet am Instrument Blockflöte statt, hier zeigten bereits die Jüngsten ihr Können. Doch auch Klarinette, Tenorhorn, Trompete, Saxophon und Schlagzeug erhielten nach den entsprechenden Darbietungen den verdienten Applaus des Publikums. Als "Zuckerl" zum Abschluss bot die Nachwuchs- und Jugendgruppe unter der Leitung von Jürgen Lößl ein kleines Konzert, das begeisterte. Ob Konzertmarsch, "Transformers" oder die Filmmusik aus "Fluch der Karibik" - die Nachwuchsmusiker präsentierten sich mitreißend und gekonnt.