Am Stadelfeld soll erschlossen werden

Politik Winklarn

05.05.2017

14

0 05.05.201714

Die Erschließungsplanung im Misch- und Gewerbegebiet, im einzelnen Wasser, Kanal und Straße im neuen Baugebiet "Am Stadelfeld" und die Parkplätze am Friedhof waren zentrales Thema bei der Marktratssitzung. Vorausgegangen war ein Ortstermin, bei dem die Markträte Fragen an den Planer Diplom-Ingenieur Albert Krämer stellen konnten.

Ohne Gehweg

Pflege der Waldwege

(bej) Dabei wurde auch ein mögliches Einsparungspotenzial besprochen. Diese überarbeitete Planung stellte Ingenieur Albert Krämer vor. Im Gremium wurden die einzelnen Punkte eingehend erörtert und diskutiert. Etwa 18 Parkplätze sollen als Senkrechtparker an der Friedhofsmauer entlang entstehen. Die Fläche wird geschottert ohne abgrenzende Einzeiler.Der Wendehammer am Ende der Straße ist vorgeschrieben, hier soll die kleinstmögliche Variante zur Ausführung kommen. Der ursprünglich geplante Gehweg fällt komplett weg. Dies sei vertretbar, da mit nur sehr geringem Verkehrsaufkommen gerechnet wird. Als Verbindung für Fußgänger und Radler soll ein Steig entstehen. Nachdem die Notwendigkeit der Parkplätze am Friedhof in Frage gestellt worden war, stellte Bürgermeisterin Sonja Meier klar heraus, dass doch mit einem gewissen Standard erschlossen werden soll und auch an die Zukunft gedacht werden müsse. Nach ausgiebigen Gesprächen einigte man sich in der Runde auf ein Bauzeitenfenster bis Ende Oktober 2017. Die Zustimmung zur Planung erfolgte einstimmig, nun folgen die Ausschreibungen.Der Marktrat hatte auch über den Bauantrag von Stephan Reitinger, Winklarn zu entscheiden. Dieser beantragt die Errichtung einer Unterstellhalle auf dem Grundstück mit der Flurnummer 1392 der Gemarkung Winklarn. Auch hier war die Zustimmung einhellig. Bürgermeisterin Sonja Meier informierte schließlich über die Pflege der Waldwege durch ein beauftragtes Unternehmen.Bereits in der kommenden Woche wird mit entsprechendem Gerät das auf den Randbereichenen liegende Schottermaterial wieder auf den Weg zurückgebracht. Dieses liegt dann relativ locker auf und wird sich durch die Wegenutzung wieder festfahren. Schließlich sprach sie Einladungen zum Florianstag in Muschenried (Samstag, 6. Mai), zum Kiwabaumfaufstellen in Haag (20. Mai) und zur Auftaktveranstaltung zur Präsentation des Marktes als familienfreundliche Kommune am 16. Mai in der Schule aus. Nach letzten Informationen der Telekom wird der Breitbandausbau in Winklarn voraussichtlich Ende Mai 2017 abgeschlossen und buchbar sein.