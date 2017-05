Sport Winklarn

14.05.2017

5

0 14.05.2017

"Real Madrid gegen FC Bayern München" ließ beim TSV-Bolzplatz-Kick der Generationen die Kasse klingen. Die Fußballspiele der Benefizaktion kamen gut an. Auch die Eltern mussten ran.

Der TSV Winklarn hat sich am Bolzplatz-Kick der Generationen "Herzenssache - Tore schießen für einen guten Zweck" beteilligt. Für diese Benefiz-Aktion hatte sich Gerhard Thill aus Kagern engagiert (wir berichteten). Der Erlös geht nun an die "Kinderhilfe Organtransplantation".Altbürgermeister Hans Sailer hatte sich bereit erklärt, pro erzieltem Tor drei Euro zu spenden, die Belegschaft von "Stangl und Kulzer Präzisionstechnik" gab 500 Euro dazu. Es wurden schließlich 41 Tore erzielt, und der TSV Winklarn rundete den Betrag noch auf, so dass insgesamt beachtliche 700 Euro gespendet werden konnten. Der Organisator Gerhard Thill ließ es sich nicht nehmen, zu Beginn persönlich vorbeizuschauen und war von der Teilnahme und Organisation begeistert. Ebenso war Günther Karl als Ehrengast und Helfer vor Ort.Los ging es um 16.30 Uhr am Winklarner Fußballplatz. Alle Kinder waren willkommen, und es wurden erst einmal Mannschaften ausgelost. Insgesamt 32 Kinder wollten mitmachen. Das reichte für fünf Teams. Sie nannten sich FC Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin.Gespielt wurde ungefähr acht Minuten, so genau nahm man es nicht, der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Auch ein Schiedsrichter war überflüssig, was das Ganze noch mehr sympathisch machte. Schließlich war um 19.30 Uhr Schluss, die Kinder hatten sehr viel Spaß, und es waren schließlich alle Gewinner. Jedes Kind hat auch noch einen Preis bekommen und eine Autogrammkarte vom Fußball-Urgestein und Schirmherrn der Veranstaltung, Willi (Ente) Lippens. Zum Abschluss wurde spontan noch ein Fußballspiel mit allen anwesenden Eltern gestartet: Eltern gegen Kinder. Dabei haben sich die Eltern knapp durchgesetzt.Während der gesamten Zeit stellte der TSV Kaffee und Kuchen und Gegrilltes zur Verfügung. "Eine tolle Aktion, die ich auch allen anderen Vereinen ans Herz legen möchte", bekräftigte ein rundum zufriedener Jugendleiter Christian Bronold.