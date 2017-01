Sport Winklarn

Der TSV Winklarn ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Spielzeit 2017/2018 fündig geworden. Mit Markus Pillmeier aus Pfrentsch gelang den Funktionären ein Glücksgriff. Der 39-Jährige Fußballfachmann hat sich über die Landkreisgrenzen hinaus, vor allem beim FC Ränkam, einen Namen gemacht. Mit 17 Jahren gab er jedoch sein Debüt in der "Ersten" beim TV Waldmünchen, damals noch in der Bezirksliga. Dann folgten 13 erfolgreiche Jahre beim FC Ränkam, mit dem er es bis in die Bezirksoberliga geschafft hat. Erste Erfahrungen im Trainergeschäft macht er als Co- Trainer beim FC Ränkam, ehe er 2015 Trainer beim TV Waldmünchen wurde und unmittelbar den Aufstieg in die Kreisliga schaffte. In der laufenden Spielzeit legt er eine Babypause ein.

Ziel der Klassenerhalt

Nachdem sich die Mannschaft aktuell in einem Umbruch befindet und den Abstieg aus der Kreisliga bisher auch in der Kreisklasse nur schwer verkraftet hat, schätzt man die Ziele im Lager des TSV realistisch ein. Die Verantwortlichen legen ohnehin den Fokus auf die aktuelle Spielzeit, in der es gilt mit dem scheidenden Trainer André Schille den Klassenerhalt zu erreichen. Erfreulich ist die Rückkehr von Stefan Rötzer bereits in der Winterpause, der zuletzt beim 1. FC Rötz spielte und dem Team weiterhelfen wird.