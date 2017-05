Sport Winklarn

02.05.2017

02.05.2017

Winklarn/Otocec (Slowenien). Toller Erfolg für Bastian Steger: Der Tischtennisprofi, der aus Winklarn (Kreis Schwandorf) stammt, hat am Wochenende die Slowenien Open in Otocec gewonnen. Nach langer Verletzungspause kehrte der Oberpfälzer gleich mit einem Sieg in die Wettkampfserie zurück. Im Finale besiegte Steger den Schweden Jon Persson mit 4:3.

Der bei dem mit 35 000 Dollar dotierten ITTF-Challenge-Turnier topgesetzte Steger sammelte in Slowenien eine gehörige Portion Selbstvertrauen auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni). Durch einen Bruch des Sesambeins mit anschließender Entzündung hatte der Bronzemedaillengewinner mit der Mannschaft nach den Olympischen Spielen in Rio bis auf wenige Bundesligamatches vor und nach seiner Fußverletzung mehr als vier Monate keine Wettkämpfe bestritten."Es ist ein richtig gutes Gefühl, auf Anhieb dieses Turnier gewonnen zu haben, es ist überragend", jubelte der Oberpfälzer und war vor allem über eines froh: "Der Fuß hat gehalten, das ist das Wichtigste. Vom Spielerischen her war es auch gut: Ich haben die knappen Matches gewonnen und in den wichtigen Phasen die richtigen Entscheidungen getroffen."