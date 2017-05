Sport Winklarn

30.05.2017

14

0 30.05.201714

"Einfach Frohnaturen"

Eltern und Freunde da

Das hat man fast nie, dass man einen Steinwurf von seiner Wohnung entfernt ein solches Turnier spielt. Bastian Steger

Winklarn/Düsseldorf. Heimschläfer ist er nicht. "Es ist dann doch besser, wenn man im Hotel ist. Da kann man sich besser auf den Sport fokussieren." Dennoch ist Bastian Steger die Umgebung mehr als vertraut, in der er ab Mittwoch eine Weltmeisterschaft spielt. In seiner Wahlheimat Düsseldorf sind die besten Tischtennisspieler des Planeten zugange. Es ist für Steger quasi eine WM im Wohnzimmer. "Das hat man fast nie, dass man einen Steinwurf von seiner Wohnung entfernt ein solches Turnier spielt", freut er sich.Seit dem Jahr 2000 lebt und trainiert der aus Winklarn (Kreis Schwandorf) stammende Tischtennisprofi in der Rhein-Metropole. Düsseldorf ist nicht nur wegen des zigfachen deutschen Meisters Borussia die europäische Tischtennis-Hauptstadt. Im Bundesleistungszentrum kann sich der Oberpfälzer gegen Spitzenspieler aus aller Herren Länder testen. "Ich fühle mich richtig wohl hier", sagt er. "Die Leute sind alle sehr offen, einfach Frohnaturen." Und die Trainingsbedingungen seien optimal, ergänzt der zweifache Olympiamedaillen-Gewinner (2012 und 2016).Zur WM ist Steger rechtzeitig noch fit geworden. Ende des Jahres hatte er sich einen Bruch des Sesamknochens am linken Zeh zugezogen. "Das war schon eine langwierige Geschichte", blickt er zurück. Die Verletzung war wohl auch eine Reaktion des Körpers auf das stressige 2016 samt Rio-Teilnahme. "Der Körper brauchte wohl eine Auszeit", meint Steger. Der 36-Jährige gönnte sie ihm. "Es war einfach an der Zeit, eine längere Pause einzulegen, auch vom Kopf her. Ich habe vier Monate den Schläger weggelegt, nicht gespielt." Danach war er wieder wettkampfhungrig und gewann gleich Anfang Mai die Slowenien Open. Er sei wieder topfit, sagt er. "Und bei einer Heim-WM holt man sicher noch ein paar Prozent mehr aus dem Körper."Bei den Titelkämpfen, bei denen er heute in der ersten Runde auf einen Qualifikanten trifft, will der Angriffsspieler auf jeden Fall unter die besten 32 Spieler der Welt. "Ins Achtelfinale vorzustoßen, wäre ein Traumergebnis", erklärt die Nummer 25 der Welt. Die Medaillen werden ohnehin die superstarken Asiaten von China bis Südkorea unter sich ausmachen. Steger, der neben Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll, Ruwen Filus, Patrick Franziska und Ricardo Walther die deutschen Farben vertritt, hätte auch gerne Doppel gespielt, dafür wurde er aber nicht nominiert.Er freut sich dennoch auf die Auftritte in der 8000 Zuschauer fassenden Messehalle, die immer bestens gefüllt sein wird. Die Begeisterung in der Stadt sei riesengroß, hat Steger mitgekriegt. "Es wird unheimlich viel Werbung gemacht."Seine Spiele in der Wahlheimat werden auch Eltern und Freunde aus der alten Heimat verfolgen. "Die quartieren sich alle in meiner Düsseldorfer Wohnung ein", erzählt Steger. "Nach Hause kann ich somit nicht", merkt er schmunzelnd an. Bis Pfingstmontag ist die Messehalle aber ohnehin sein Wohnzimmer.