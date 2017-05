Vermischtes Winklarn

08.05.2017

-Muschenried. (bej) "Der Heilige Florian kämpfte gegen das Feuer des Bösen und der Gottlosigkeit. Dabei vertraute er der Stimme Gottes", sagte Pfarrer Eugen Wismeth in der Festpredigt zum Florianstag in Muschenried. Und dieses Vertrauen haben auch die Feuerwehrkameraden beim Einsatz, wenn sie auf die Stimme ihrer Kameraden hören. Damit zog der Geistliche den Bogen von den Taten des Schutzpatrons zur Gesinnung der Feuerwehrkameraden in der heutigen Zeit.

Teilnehmer Am Florianstag in Muschenried beteiligten sich die Feuerwehren aus Eigelsberg, Haag, Langau, Lind, Nunzenried, Obermurach, Oberviechtach, Pirkhof, Pondorf, Pullenried, Schneeberg, Wildeppenried und Winklarn. Ausrichter war die FFW Muschenried. (bej)

Insgesamt 14 Wehren aus dem KBM-Bereich 3/1 (Oberviechtach und Winklarn) beteiligten sich am Florianstag in Muschenried, welchen die dortige Wehr im Feststodl in der Lettenstraße ausrichtete. Die Festlichkeiten starteten mit einem Kirchenzug, der von der Blaskapelle Kunschir angeführt wurde und die Fahnenabordnungen zur Expositurkirche St. Stephanus geleitete. Vertreten war der Marktgemeinderat mit Bürgermeisterin Sonja Meier, Kreisrätin Maria Baumer, Altbürgermeister Johann Sailer, Bürgermeister Heinz Weigl aus Oberviechtach, Kreisbrandinspektor Richard Fleck und Kreisbrandmeister Marek Engelmann. Pfarrer Eugen Wismeth begrüßte die Feuerwehrkameraden in der voll besetzten Kirche und berichtete von einem Feuerwehreinsatz bei dem ein Kind in einem qualmenden Zimmer eingeschlossen war. Erst nach Bitten des Vaters sprang es aus dem Fenster und wurde gerettet. Ebenso wie beim Kind sei es wichtig, auf welche Stimme Florian gehört hat. Dieser vertraute auf Gott und handelte danach. Aus Treue zum Glauben ging er in den Tod. Der Geistliche dankte allen Feuerwehrkameraden für deren Engagement.Kommandant Roland Drexler begrüßte im Feststodl ganz besonders die Jugendgruppen. "Vertrauen ist die Basis für gute Zusammenarbeit im Notfall", bekräftigte Kreisbrandinspektor Richard Fleck und dankte für die Predigt. "Kameradschaft wird großgeschrieben, außerdem leistet ihr oft risikoreiche und gefährliche Arbeit," lobte Fleck. Große Anerkennung sprach Bürgermeisterin Sonja Meier für die Arbeit aus, die von Verlässlichkeit, Verantwortungsbereitschaft und Sorge um das Gemeinwohl geprägt ist. Zum Ausklang spielte die Blaskapelle Kunschir auf.