Vermischtes Winklarn

09.05.2017

-Muschenried. (bej) Aktuell wie eh und je ist die Problematik "Krampfadern". Immerhin weist die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung Veränderungen unterschiedlichen Ausmaßes an den Venen auf. Der Katholische Frauenbund Muschenried hatte mit Marc Philippbaar, Leiter der Chirurgie an der Asklepios-Klinik Oberviechtach, einen Spezialisten eingeladen, der zur Therapie und modernen Diagnostik bei Besenreisern und Krampfadern-Erkrankungen referierte.Vorsitzende Evi Schwendner freute sich über die gute Besucherresonanz im Café Schuhmacher. Der Experte gab zunächst einen Überblick über die Anatomie der Venen, wobei die hautnahen Venen am Bein und ihre Verbindungen nach innen hauptsächlich von Krampfadern betroffen sind. Abgleitet wird die Krampfader vom Wort "Krummader", denn es handelt sich hier um geschlängelte Adern, die erweitert und unregelmäßig sind. Etwa 50 Prozent der Frauen sind von dieser Problematik betroffen, bei den Männern sind es nur 30 Prozent. Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Betroffenen (über 70-Jährige: 70 Prozent) an der "Schaufensterkrankheit" (häufige Rast aufgrund Schmerzen in den Beinen). Ursachen für Krampfadern sind sehr oft genetisch bedingt, schwache Venenwände oder nicht mehr richtig schließende Venenklappen. Auch Alter und Beruf, vor allem stehend oder sitzend sind Risikofaktoren wie auch Schwangerschaften.Bei nicht mehr richtig schließenden Venenklappen fließt das Blut im Kreislauf zurück, sackt ab und es kommt zu Ausbuchtungen. Besenreiser, die vorerst nur als kosmetischer Schönheitsfehler zu betrachten sind, bilden die Vorstufe. Sobald aber Komplikationen ausgelöst werden erlangen Krampfadern einen Krankheitswert. Zu den Komplikationen gehören Blutungen aus den Adern, zum Beispiel nach einem Stoß, oberflächliche Entzündungen, chronische tiefe Venenschwäche oder Thrombosen.Und nicht zu vergessen die gefürchtete "Ulcera", man spricht von offenen Beinen. Im Krankheitsverlauf ist oft ein fließender Übergang bei den genannten Symptomen zu beobachten, außerdem können Jahre bis zur Endstufe vergehen. Philppbaar bezeichnete die Venen als "Schwerstarbeiter", transportieren sie doch 7000 Liter Blut tagtäglich zum Herzen und dies entgegen der Schwerkraft. Als vorbeugende Maßnahmen nannte er ausreichend Bewegung, bequeme Schuhe, kaltes abduschen, Gewichtsreduktion und venengerechtes Verhalten.Schließlich erläuterte er die verschiedenen Behandlungsmethoden. Er stellte klar heraus, dass das Veröden von Besenreisern nicht lange anhält. Krampfaderoperationen werden überwiegend ambulant durchgeführt. Hier wird meistens die altbewährte Methode "Strippen" angewandt, die Venen werden mit Hilfe kleiner Schnitte komplett herausgezogen. Nach dem "Stripping" werden die Seitenäste entfernt. "Diese klassische Operation ist immer noch die Beste", meinte der Spezialist, der vor Braunfärbungen der Haut warnte: "Dies ist bereits die Vorstufe von offenen Beinen."Zum Schluss informierte er noch über die Nachbehandlung mittels Kompressionsstrümpfen und stellte sich den Fragen der Zuhörerinnen.