Blasmusik mit Vollgas

16.09.2016

Die Vorbereitungen für das Jubiläum der Feuerwehr Winklarn laufen auf Hochtouren. Heute werden die Schirmherrin und die Patenvereine um Unterstützung gebeten, ab Montag startet der Vorverkauf für "La Brass Banda". Blasmusik steht auch an zwei weiteren Festtagen hoch im Kurs.

"Xtreme" zum Start

Karten im Vorverkauf

Das 150-jährige Feuerwehrjubiläum in Winklarn (2. bis 5. Juni 2017) fordert die Organisatoren. Da das musikalische Angebot bei einem Fest dieser Größenordnung ein ausschlaggebender Faktor ist, wurden keine Mühen gescheut um namhafte Bands und Musikkapellen "an Land zu ziehen".Der Startschuss fällt am Freitag, 2. Juni mit der Band "Xtreme", die für Partystimmung kombiniert mit toller Bühnenshow sorgen wird. Der Samstag, als Tag der Betriebe, Vereine und Behörden, wird bayerisch-böhmisch von der Blaskapelle Kunschir ausgerichtet. Am Sonntag wartet auf die Festbesucher ein großer Umzug durch die Straßen des Marktes. Die Oktoberfestkapelle Otto Schwarzfischer, die bereits am Heimatfest 2011 für Furore gesorgt hat, bringt am Abend erneut das Zelt zum Beben.Ein Mega-Finale verspricht der Festmontag mit den "notorisch vollgasfreudigen Blasmusik-Tanzpop-Wahnsinnsknaben" von La Brass Banda aus Übersee am Chiemgau. Bayerische Volksmusik wird mit Punk, Techno, Reggae und Brass auf eine einzigartige Weise gemixt, die den barfuß auftretenden Jungs inzwischen zu ein bisschen "Weltberühmtheit" verhalf. Clubs, Hallen, Bierzelte und Festivals, ja sogar eine ESC-Vorausscheidung wurden in den vergangenen Jahren von den Musikern "schwindelig" gespielt. Auch vor den Charts macht die Band nicht Halt. Viele Konzerte, darunter in Russland, Simbabwe, Los Angeles und England wurden absolviert.Natürlich wird die Laufbahn der "Senkrechtstarter" von mehreren Alben begleitet, wie die im Kuhstall aufgenommene CD "Kiah Royal". Back to Bierzelt heißt es für La Brass Banda im Jahr 2017, wenn sie zu ihrem 10. Jubiläum auf große Bierzelttour gehen und dazu mit "Around the World" ein neues Album mitbringen.Die Feuerwehr Winklarn freut sich, einen der begehrten Bierzeltauftritte von "La Brass Banda" anbieten zu können und damit einen Abend der Superlative. Ab 19. September können die Karten online (Eventim) erworben werden. Ab 26. September läuft der Vorverkauf bei den Sparkassen in Winklarn, Oberviechtach, Schönsee, Neunburg, Nabburg und auch Rötz an.