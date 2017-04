Vermischtes Winklarn

27.04.2017

In einem Jahr lässt sich viel erledigen: an der Karriere arbeiten oder eine Klasse in der Grundschule hinter sich bringen. Oder man nimmt die kleinen Töchter, tuckert mit ihnen in einem gelben Bus dem Polarstern hinterher, trifft freundliche Menschen und knurrige Tiere. So wie eine Familie aus Forsthof bei Winklarn.

Jenseits des Polarkreises

Spinnen und Pumas

"Bald wieder auf Achse"

-Forsthof. Den nördlichen Polarkreis haben sie hinter sich gelassen. Genauso wie die mexikanische Bucht mit den Walen. Zuletzt ging es wieder hinauf nach Norden, durch die USA. Es waren die letzten Etappen einer Reise, die vor einem Jahr damit startete, dass Familie Praschel in ihrem Haus in Forsthof bei Winklarn ihre Koffer packte.Mutter Heike, heute 42 Jahre alt, Vater Tom (45) und die beiden Töchter Emma (10) und Paula (8) waren in das Dorf gezogen, nachdem sie schon einmal eine Weltreise erlebt hatten. Zweieinhalb Jahre lang waren sie von 2010 an erst in die Mongolei und dann durch Nordamerika gefahren (wir berichteten). Weil das mit zwei kleinen Kindern nunmal ein wenig abseitiger als Pauschalurlaub im Clubhotel ist, bekamen die vier dafür eine Menge Aufmerksamkeit, auch in überregionalen Medien. Und für Heike Praschel gab's einen Buchvertrag ("Weltenbummler", Malik-Verlag). Das Fernweh war damit aber nicht gestillt.Im April 2016 setzten sich die vier ins Flugzeug Richtung USA. Vater Tom, ein Heilerzieher, hatte sich unbezahlten Urlaub genommen. Die Kinder waren vom Unterricht an der Montessorischule in Schönthal befreit, Mutter Heike hatte stattdessen Lernmaterial eingepackt, das sie mit in den US-Bundesstaat Washington nahm. Dort wohnen Bekannte der Familie, sie hatten einander bei der ersten Reise kennengelernt. Und diese Bekannten hatten für die Praschels eingekauft: einen dieser großen, gelben amerikanischen Schulbusse, Baujahr 1986, gerade vom Schuldienst ausgemustert.Neun Wochen, mehr nicht, brauchte es, um das Gefährt reisetauglich auszubauen. Dann tuckerte der Bus mitsamt der Familie los, nach Norden, "immer dem Polarstern nach", wie Heike Praschel berichtet. Via Kanada ging es nach Alaska, dort machten die vier erst kehrt, als sie im August den nördlichen Polarkreis überquert hatten.Weiter ging es in den Süden. Durch die US-Staaten Idaho und Utah. Im Mormonenstaat feierten sie auch Weihnachten mit einer amerikanischen Familie. Deren drei Jungs hatten Emma und Paula eines Tages zu heißer Schokolade eingeladen - wieder neue Freunde. Es folgte ein Abstecher nach Las Vegas. Und schließlich Mexiko, wo die Familie unter anderem Wale in einer Bucht beobachtete. Dann die Rückreise nach Washington im Norden. Die letzte Etappe. "Anfang Mai werden wir erst einmal zurück nach Deutschland kommen", berichtet Heike Praschel.Bis dahin wollten sie den Rest des Abenteuers genießen. "Es macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es natürlich manchmal stressige Situationen gibt. Aber die Enge und die viele Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen, lässt uns als Familie noch enger zusammenwachsen." Überhaupt, meint Heike Praschel, laufe diese Reise in gewisser Weise ruhiger. "Wir sind auf jeden Fall gelassener geworden, können schwierige Situationen mit viel mehr Ruhe angehen."Speziell für die Mädchen, inzwischen ja deutlich älter, sei es diesmal etwas ganz anderes. Sie gingen nun oft selbst auf Entdeckungsreise, auch wenn das nicht immer gefahrlos war. Einmal seien sie auf einem Campingplatz einem Puma begegnet, in einer Höhle in Mexiko hätten sie eine Schwarze Witwe entdeckt. So weit zu den haarigen Situationen. Davon abgesehen, "genießen die Mädchen ihr freies Jahr sehr und lernen ganz nebenbei unglaublich viel". Ihr Englisch zum Beispiel sei "inzwischen richtig gut", hinzu kämen ein paar Brocken Spanisch. Auch über die Natur wüssten sie enorm viel. Am meisten allerdings "haben sie bisher natürlich die vielen Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen und Tieren beeindruckt". Sie trafen Indianer, haben mit einer Ziege im Auto Eis gegessen oder bei einer Pferdetrainerin in der Küche eine Stute und deren Fohlen kennengelernt.Auch zu ihren Kameraden von der Montessori-Schule hätten sie seit Kurzem Kontakt, erklärt Heike Praschel. "Die Klasse berichtet uns vom Geschehen in der Schule, und im Gegenzug bekommt sie kleine Geschichten, Bilder und vieles mehr von unserem Alltag unterwegs."Ein Alltag, der ab Mai wieder ein bisschen alltäglicher werden wird. Wobei offen ist, für wie lange. Denn der jetzige Trip mag noch gar nicht zu Ende sein, Heike Praschel macht sich aber schon mal ein paar Gedanken: "Das Ende einer Reise ist immer der Beginn einer neuen", betont sie. "So bald wie möglich wollen wir wieder auf Achse sein."Ein Blog der Familie samt Link zur Facebook-Seite findet sich auf der Homepage der Praschels.___Weitere Informationen: