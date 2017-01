Vermischtes Winklarn

27.01.2017

12

0 27.01.201712

Das Pfingstwochenende 2018 haben die Mitglieder der Feuerwehr Haag bereits voll im Visier. Denn dann steht ein Jubiläum an. Wie die Wehr ihren 135. Geburtstag feiert, war nun bereits Thema bei der Jahreshauptversammlung.

Fleißige Jugend

Fan von "Lichterzauber"

Auszeichnungen Jugendflamme II: Katharina Pößl, Karina Höcherl; Jugendflamme III: Julian Leopold, Lukas Pößl, Verena Simbeck. Wissenstest Silber: Max Streck, Gold: Karina Höcherl, Christina Höcherl, Katharina Pößl, Verena Simbeck, Helena Streck, Julia Kramer, Gold-Blau: Lukas Pößl. (bej)

-Haag. Sehr gut war der Besuch bei der Generalversammlung im Gasthaus Röhrich. Auch die Jugendgruppe war stark vertreten. Vorsitzender Christian Scherr ließ er ein sehr aktives Vereinsjahr Revue passieren: Die Feuerwehr organisierte das Kirwabaum-Aufstellen, das Johannisfeuer und als absolute Premiere den "Haager Lichterzauber" in der Vorweihnachtszeit. Außerdem wurden Feste in der Umgebung besucht, am Florianstag in Winklarn nahmen Mitglieder teil, und Geburtstagsjubilare wurden beehrt. Scherr dankte allen Helfern, besonders dem Vereinsboten Josef Schneider.Beim Kommandanten-Bericht informierte Josef Wutz über einen Einsatz (Tragehilfe) und zahlreiche Übungen. Viel Zeit wurde in die Jugendausbildung investiert, bei der modularen Truppausbildung ist der schriftliche Teil bereits "abgehakt", und auch ein Erste-Hilfe-Kurs wurde angeboten. 19 Aktive haben sich der Leistungsprüfung unterzogen. Als Highlight nannte der Kommandant die Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Muschenried. Da das Einsatzfahrzeug "streikte", konnten die Aktiven an der Brandschutzwoche nicht teilnehmen.Mit 42 Übungen punkteten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, so Jugendwart Michael Simbeck. Vertreten war die Truppe bei der Feuerwehrolympiade in Eigelsberg, beim Kreisjugend-Zelten in Pilsheim, bei den Jugendflammen II und III und auch beim Wissenstest zeigte der Nachwuchs, was in ihm steckt. Nachdem von Johann Röhrich vorgetragenen Kassenbericht wurde dem Antrag des Vorstandsgremiums auf Erweiterung um einen Beisitzer einstimmig stattgegeben.Michael Simbeck rückte in dieses Amt auf. Bevor die Versammlung mit einer gemeinsamen Brotzeit endete, gab es noch Hinweise auf anstehende Termine. Ein Emmausgang steht auf dem Programm, Ballbesuche und auch das Gründungsjubiläum der Winklarner Wehr gehören zu den Terminen, denn hier fungiert die Feuerwehr Haag als Ehrenpatenverein.Vom 18. bis 21. Mai 2018 feiert die Feuerwehr Haag ihr 135-jähriges Bestehen. Festausschussleiter Josef Wutz informierte in der Versammlung über den momentanen Stand der Vorbereitungen.Folgende Eckpunkte sind bereits festgelegt: Paten- und Ehrenpatenvereine wurden verpflichtet, als Festbraut wird Helena Streck begleiten, Bürgermeisterin Sonja Meier übernimmt das Amt der Ehrenschirmherrin, und Landrat Thomas Ebeling wird Schirmherr. Am Fest-Freitag werden die "Bayernrocker" für Stimmung sorgen, am Samstag ist die Blaskapelle Kunschir an der Reihe, und am Festsonntag spielen die beiden Blaskapellen Weiding und Kunschir. Der Abend wird unter der Regie der "Urwaidler" laufen. Am Pfingstmontag wird die Eslarner Showband kräftig einheizen. Zum Ausschank kommt der Gerstensaft der Genossenschaftsbrauerei Rötz, und die Festküche wird von Festwirt Vogl aus Bernried betrieben.Auch Bürgermeisterin Sonja Meier drückte ihre Vorfreude auf das anstehende Fest aus und lobte die gut besuchte Versammlung. Im Namen der Marktgemeinde dankte sie für die engagierte Aus- und Weiterbildung und für die Teilnahme an den kirchlichen und weltlichen Terminen in der Gemeinde.Besonders begeistert war sie vom "Haager Lichterzauber", hier sei vorbildlich Gemeinschaftssinn demonstriert worden. Sie dankte insbesondere dem Nachwuchs für seinen Eifer und überreichte Abzeichen.