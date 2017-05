Vermischtes Winklarn

Bunte Feuerzungen und ein Feuerwehrmann, der eine Katze vom Baum holt: Am Marktplatz in Winklarn ist das Jubiläum der Wehr nicht zu übersehen. Die Festtage vom 2. bis 5. Juni halten so manches Erlebnis parat.

"Nacht der Jugend"

(bej) Ereignisreiche Tage stehen dem Markt Winklarn vom 2. bis 5. Juni (Pfingsten) bevor. Die Freiwillige Feuerwehr begeht ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum und möchte dieses zusammen mit vielen Gästen aus nah und fern feiern.Der Festausschuss hat dazu ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet. Am Freitag 2. Juni, fällt mit der "Nacht der Jugend" der Startschuss für die Festtage. "Straight Blue" und "Xtreme" werden das Zelt und alle Jungen und Junggebliebenen in Stimmung versetzten. Am Samstagabend heißt es in Winklarn "O'zapft is" und es beginnen die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Feuerwehrjubiläum. Voraus geht um 17.30 Uhr ein Standkonzert der Blaskapelle Kunschir am Marktplatz, nachdem die Patenvereine empfangen und eingeholt worden sind. Anschließend Totenehrung mit Kranzniederlegung und dann Marsch zum Festzelt am Bauhof. Dort wird die Schirmherrin und erste Bürgermeisterin Sonja Meier den Bieranstich vornehmen und somit das Fest offiziell eröffnen. Die Festkapelle Kunschir spielt zum "Tag der Betriebe, Behörden und Vereine" auf. Außerdem findet von 13 bis 18 Uhr ein Familiennachmittag bei allen Fahrgeschäften statt.Ein feierlicher Gottesdienst läutet den Festsonntag ein. Um 8.15 Uhr Aufstellen aller Vereine zum Kirchenzug am Marktplatz. Festgottesdienst auf dem Festgelände und Weihe der Fahnenbänder um 8.45 Uhr. Die "Oberpfälzer Blechapostel" übernehmen die musikalische Umrahmung und erfreuen mit ihrer Musik auch beim anschließenden Frühschoppens. Ein Höhepunkt ist der Festzug, der um 14 Uhr am Festgelände startet und sich durch die Straßen des Marktes schlängelt. Nach dem Einzug ins Zelt gibt es Stimmung mit der Partyband "Die Ochsen". Für den Sonntagabend konnte die "Oktoberfestkapelle Otto Schwarzfischer" - bekannt von der Münchner Wiesn - verpflichtet werden. Mit "Blasmusik vom Feinsten, konzertant bis bayerisch" liefert die Kapelle schon seit über sechzig Jahren unvergessliche Auftritte am Oktoberfest.Den absoluten Höhepunkt und krönenden Abschluss verspricht der Pfingstmontag. Um 9.15 Uhr findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche statt, anschließend Frühschoppen im Zelt mit der Blaskapelle "St. Nikolaus Heinrichskirchen". Ab 13 bis 15 Uhr Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen bei allen Fahrgeschäften (kein Festzeltbetrieb). Ab 18 Uhr Einlass ins Festgelände und ab 20 Uhr Finale mit "LaBrassBanda", der Band aus dem Chiemgau, die einen einzigartigen Mix aus bayerischer Volksmusik, Brass, Techno und Reggae liefert.Die örtlichen Vereine werden die Wehr tatkräftig unterstützen. Die Feuerzungen, den Feuerwehrmann und auch das kleine Feuerwehrauto hat der Nachwuchs des Gartenbauvereins am Marktplatz aufgestellt.