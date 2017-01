Fleiß und Ausdauer lohnen sich

Vermischtes Winklarn

24.01.2017

24

0 24.01.201724

Winklarn. (bej) Fleiß und Ausdauer haben sich gelohnt für drei Nachwuchsmusiker der Blaskapelle Kunschir, die bei der Jahresauftaktfeier ihre Auszeichnungen für erfolgreiche bestandene Jungmusikerleistungsprüfungen erhielten. Bei der Abnahme der Prüfung musste Theorie und Praxis gemeistert werden. Zur bestandenen Prüfung gratulierten Vorsitzender Edi Kunschir und sein Stellvertreter Michael Wagner (links) im Namen der gesamten Kapelle. "Das Abzeichen in Bronze bedeutet den Eintritt in die Kapelle und aktives Musizieren" betonte Kunschir, der Urkunden und Anstecknadeln an Simon Wellnhofer (Bass-Bronze), Karina Höcherl (Klarinette-Silber) und Lukas Groß (Schlagzeug-Silber) aushändigte (von rechts). Bild: bej