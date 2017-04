Vermischtes Winklarn

28.04.2017

6

0 28.04.2017

Etwa 90 Personen arbeiten beim Brunnenfest in Muschenried mit. Eine imposante Zahl, die Petra Krämer, Vorsitzende des Gartenbauvereins, bei der Jahresbilanz vorlegte. Doch die Arbeitsleistung erstreckt sich auf mehr.

Friedhof gepflegt

Ersatz beantragt

Winklarn-Muschenried. Sehr aktiv war der 114 Mitglieder zählende Verein im vergangenen Gartenjahr. Die Vorsitzende erinnerte an neun Arbeitseinsätze, eine Radtour nach Haag zum Vatertagstreffen, eine Fahrt ins Blaue und an die Teilnahme am Heimatfest in Winklarn. Dafür wurde Blumenschmuck vorbereitet. Bei den Vereinskollegen in Irlach wurde ein Grillfest besucht, am Kirchweihmarkt in Perschen wieder das tolle "Apfel-Angebot" organisiert und ein Erste-Hilfe Kurs absolviert; hier nahmen 18 Personen teil.Das Brunnenfest im August stellte wiederum den Höhepunkt im Vereinsgeschehen dar und war fast "rekordverdächtig". Sehr gut angenommen wurde der Zwei-Tages-Ausflug zum Bodensee. Für Kinder gab es einen Kürbiswettbewerb und eine Führung durch das Kulzer Moos. Die neuen Erdenbürger verwöhnte Josef Meier mit einem Geburtsbaum.Schließlich wurde noch ein Sträucherrückschnitt am Friedhof vorgenommen. Petra Krämer dankte abschließend allen Helfern und Spendern sowie der Gemeinde Winklarn für die Unterstützung. Kreisfachberaterin Heidi Schmid stellte das Jahresprogramm des Kreisverbandes vor und informierte über den Blumen- und Gartenwettbewerb. Die Muschenrieder Gartler können dazu vier Anwesen melden.Bürgermeisterin Sonja Meier dankte für die Arbeit des Vereins, denn "eine schöne Dorfansicht und Gestaltung braucht tätige Hände". Auch die Kinderaktionen des GOV verdienten Anerkennung; sie hoffe auf viele weitere Aktivitäten.Im neuen Vereinsjahr ist eine Samen-Kartoffel-Ausgabe geplant, Pfeiferl-Schnitzen mit Alfred Tragl und ein Besuch des Feuerwehrfests in Winklarn und des Schützenfests in Muschenried stehen an. Nicht fehlen wird das Brunnenfest und im Herbst ein Weinabend. Außerdem wird die Schloßbrauerei in Fuchsberg besichtigt und wieder am Kirchweihmarkt in Neusath teilgenommen.Unter dem Tagesordnungspunkt "Wünsche und Anträge" wurde der Antrag auf Erneuerung von einigen Geräten gestellt, da es sich hier zum Teil noch um "Erstausstattung" handelt. Mit einer Bilderschau und einem gemeinsamen Essen endete die Versammlung im Gasthaus Seeschmied.