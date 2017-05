Vermischtes Winklarn

Im Kreise ihrer Familie konnte Margaretha Dausch ihren 85. Geburtstag feiern. Die Jubilarin hatte 1932 als vorletztes Kind von Katharina und Isidor Mehltreter in Winklarn das Licht der Welt erblickt.

Gemeinsam mit ihren neun Geschwistern verbrachte sie ihre Kindheit und die Jugend in der Roigergasse. Nach ihrer Schulzeit erlernte sie das Schneiderhandwerk. Mit 21 Jahren heiratete Margaretha Mehltreter Josef Dausch aus Eigelsberg. Dort lebte sie mit ihrem Mann und den vier Kindern Josef, Siglinde, Luise und Heinz bis 1965. Berufsbedingt zogen sie dann nach Oberviechtach.Neben der Hausarbeit und der Kindererziehung arbeitete die Jubilarin als Änderungsschneiderin. 1987, nach dem Tod ihres Bruders Georg, übernahm das Ehepaar Dausch das Elternhaus in Winklarn. Nähen und stricken zählten auch im Alter noch zu ihren Hobbies. Ein herber Einschnitt in ihrem Leben waren 1996 der Tod ihres Ehemannes und 2013 der Tod ihres Sohnes Heinz. Mit ihren leichten gesundheitlichen Problemen wird Margaretha Dausch von ihrer Tochter Luise fürsorglich umsorgt. Die Zeitungslektüre gehört am Morgen zum täglichen morgendlichen Ritus.Zahlreiche Gratulanten gaben sich am Ehrentag die Klinke in die Hand: Pfarrer Eugen Wismeth, Bürgermeisterin Sonja Meier, Vertreter der Arbeiterwohlfahrt Oberviechtach und des Frauenbundes Winklarn sowie die Nachbarschaft und natürlich die Familie mit den drei Kindern, den acht Enkeln, den neun Urenkeln und dem kleinen Ururenkel. Auch die Zeitung "Der neue Tag" schließt sich den Glückwünschen an.