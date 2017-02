Vermischtes Winklarn

05.02.2017

13

0 05.02.201713

Wenn der Frieden auf sich warten lässt, können Gläubige im Gebet Orientierung finden. Maria, die Mutter Gottes, würdigte Präses Pater Josef Schwemmer beim MMC-Konvent als eine "Brücke zu Gott".

Grundsteine gelegt

Geheimnis entdecken

Ehrungen Bei der MMC Muschenried wurde Alois Baumer für 50 Jahre Treue geehrt. Für 40 Jahre wurden Andreas Mösbauer, Herbert Höcherl und Franz Fink, ausgezeichnet, für 25 Jahre wurde Eduard Götz gewürdigt.



Der MMC Winklarn hält Karl Merthan seit 60 Jahren die Treue, 50 Jahre sind Siegfried Fichtinger und Michael Eckl vertreten, 40 Jahre Josef Schmid, Heinrich Sailer und Johann Pregler sowie 25 Jahre:Johann Sailer, Josef Holler und Josef Dietl.



Die MMC Thanstein kann seit 60 Jahren auf Alfred Deml und Josef Reimer zählen, seit 50 Jahren auf Andreas Meixensberger und seit 25 Jahren auf Markus Köppl.



In der MMC Kulz sind seit 60 Jahren Johann Kraus und Alois Held vertreten, für 50 Jahre wurde Alfons Krämer geehrt, für 40 Jahre Manfred Kraus. Eine Auszeichnung für 25 Jahre gab es für Gottfried Sorgenfrei, Michael Ried, Gerhard Mehltretter, Johann Kulzer, Andreas Dirscherl, Georg Dirnberger, Johann Schafbauer und Johann Kramer. (bej)

Winklarn/Thanstein. "Die Mutter Gottes führt uns zu Jesus." In dieser Überzeugung leben die Mitglieder der Marianischen Männerkongregation (MMC), die sich zum Konvent im Pfarrsaal in Winklarn eingefunden hatten. Die Leitung lag in den Händen von Präses Pater Josef Schwemmer vom MMC Cham, der vorab in Konzelebration mit Pfarrer Eugen Wismeth einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas abgehalten hatte.Im Pfarrsaal empfing Obmann Markus Schöberl die MMC-Gruppen aus Thanstein, Kulz, Muschenried und Winklarn und dankte allen Verantwortlichen für ihr Engagement. 86 Personen sind derzeit im MMC Winklarn vertreten.In seinem Referat bezog sich Pater Schwemmer zunächst auf das von Papst Franziskus ausgerufene "Jahr der Barmherzigkeit", welches doch viele Katholiken überrascht habe. Sein Motiv sei das Vorgehen gegen die überall vorherrschende Unbarmherzigkeit gewesen. Bereits Papst Johannes Paul II. habe den Barmherzigkeitssonntag angestoßen und die Krakauer Botschaft in die Weltkirche gebracht. "Grundsteine waren also bereits gelegt", so Pater Schwemmer, der den Werdegang von Papst Franziskus beleuchtete.Mit 17 Jahren ging Franziskus am Matthäustag (21. September) zur Beichte und fühlte sich dort bereits erwartet. So begann sein Weg: Er wurde Jesuit und fühlte sich "erwählt" - genauso wie Matthäus, der ebenfalls einen neuen Weg einschlug. Franziskus habe auf diese Weise Barmherzigkeit erfahren und auch empfunden, die er unbedingt weitergeben wollte. Dazu setzte er verschiedene Zeichen. Er benannte Wallfahrtskirchen, um den Jubiläumsablass zu erhalten, er veranlasste eine Familien-Synode und rief zum Familiengebet auf .Der Referent nannte verschiedene Kraftquellen, die den Sodalen und allen Gläubigen helfen können, den Nöten der Zeit entgegenzutreten. Die Heilige Messe am Sonntag sei für Sodalen selbstverständlich. "Die Messe neu entdecken", riet der Präses und verwies auf die Geheimnisse der Eucharistie. Rational seien diese zwar kaum erfassbar, aber man könne lernen, sie zu erschließen. Daraus könne Kraft geschöpft werden.Auch der Friede im Großen und im Kleinen liege leider "im Argen." Umso wichtiger sei das Gebet für Frieden und für die Einheit der Menschen. Im Gebet liege Orientierung, so der Pater. Damit könnten die täglichen Aufgaben "angepackt und gelöst werden". Schließlich nannte er noch Maria als "Brücke der Menschen zu Gott". "Wie Maria müssen auch wir täglich Ja zum Willen des Herrn sagen", so Schwemmer.Mit dem Sodalengebet schloss der Präses seine Ausführungen und nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder vor (siehe Kasten).