Vermischtes Winklarn

20.02.2017

"Lustig ist die Fasenacht" hieß es bei den Senioren der Pfarreiengemeinschaft Winklarn-Thanstein im Pfarrsaal in Winklarn. Zahlreiche Senioren nutzten die Gelegenheit, etwas Abwechslung vom Alltag zu genießen. Mit einem abwechslungsreichen Programm erheiterte das Team die Gäste.

Da sich Pfarrer Eugen Wismeth zur Zeit in Urlaub befindet, gaben sich ein Kardinal mit einer Klosterschwester die Ehre und besuchten die Senioren. Premiere hatten die "Kirwakinder" der Tanzgruppe Thanstein unter der Leitung von Rita Eiber. Vollkommenes Neuland betraten die Mädels mit einer Linedance-Formation. Perfekt als Cowboys verkleidet brachten sie die beiden Tänze "Happy, happy, happy" und "Hay day" zum Besten. Alle waren sich einig: die Premiere wurde mit Bravour bestanden.Ein weiterer Höhepunkt folgte mit dem Auftritt der Jüngsten der Tanzgruppe "Grün Weiß" aus Oberviechtach. Die "Bambinis", super geschminkt und verkleidet als bunte Clowns, wirbelten über die Tanzfläche. Begeisterter Beifall folgte. Anschließend stellte Michael Wellnhofer die Tanzgruppe vor und berichtete über die einzelnen Altersgruppen und ihre Arbeit. Zwischen den einzelnen Tanzeinlagen erheiterten Sketsche die Besucher. So brachten sich einige Firmkinder mit einem kleinen Stück mit ein. Im Beichtstuhl kam dabei so manches an Tageslicht. "Wirtshausgespräche" hieß ein weiterer Sketch von Waltraud und Andrea.Die Gäste, vor allem die Frauen, verstehen nun viel besser, warum die Wirtshausbesuche der Männer immer so lange dauern. Ein Geburtstagsgeschenk beschäftigte Klara und Annemarie als Oma und Enkel. Daraus lernt man, die Verwendung und den Gebrauch jedes Geschenkes muss genau erklärt werden, sonst kommt es zu sonderbaren Überraschungen. Der leidenschaftliche Sänger Günther Blaschke aus Thanstein trug auch einige Lieder zur Unterhaltung bei. Wie bei jedem Treffen der Senioren begleitete Hans Kraus aus Kulz mit seinem Akkordeon musikalisch den Nachmittag. Was wäre eine Faschingsveranstaltung ohne Musik. Viele Besucher verabschiedeten sich mit den Worten "G'falln hots uns, da hats eich vül Mej gebm".