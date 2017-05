Vermischtes Winklarn

15.05.2017

Der Katholische Frauenbund Winklarn feierte in der Filialkirche St. Wolfgang in Schneeberg eine feierliche Maiandacht. Mit meditativen Texten versuchten die Vorstandsmitglieder die Frage "Wer ist Maria?" zu beantworten.

Viele Bereiche wurden dabei beleuchtet: Wer war Maria vor 2000 Jahren, wie lebte Maria in Nazareth und wer ist Maria für mich. Jede Teilnehmerin konnte für sich selbst die Frage beantworten. Im Anschluss überreichte die Vorsitzende Monika Bösl an Pfarrer Eugen Wismeth einen Scheck im Wert von 900 Euro für die Renovierung der Sakristei.Wie versprochen spendet der Frauenbund den Erlös der Palmbüschelaktion für einen guten Zweck; diesmal wurde die Spende in der Pfarrei gelassen. Sichtlich erfreut bedankte sich der Pfarrer und meinte: "Mit vielen kleinen Beträgen haben die Frauen diesen großen Betrag erarbeitet und das verdient großes Lob."