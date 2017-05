Spielzeug für die Pause

Vermischtes Winklarn

(amö) Die Thomas-Aquinus-Rott-Grundschule Winklarn-Thanstein hat ein paar Posten weniger auf der Wunschliste. Rektorin Christine Schneider empfing Bettina Braun vom Förderverein und Stefanie Laubmeier vom Elternbeirat. Die beiden übergaben die vom Förderverein und vom Elternbeirat finanzierten Spielsachen, um die Pausen im Hof noch attraktiver und abwechslungsreicher zu gestalten. Nach einer Wunschliste der Schüler wurden verschiedene Kleingeräte wie Springseile, Bälle in verschiedenen Größen, Topfstelzen, Balanciergeräte oder Federballspiele angeschafft. Rektorin Christine Schneider und Bettina Braun appellierten an die Schüler, miteinander, fair, gemeinsam und kameradschaftlich zu spielen. Sie wiesen auch auf einen pfleglichen Umgang mit den Geräten hin. Schneider bedankte sich für die großzügige Spende im Namen der ganzen Schulfamilie. Die Buben und Mädchen schlossen sich mit einem langanhaltenden Applaus den Dankesworten an. Sie konnten es kaum erwarten die Geschenke in Empfang zu nehmen. Stefanie Laubmeier (von rechts), Bettina Braun, Rektorin Christine Schneider und Petra Scherz stellten sich zum Erinnerungsbild mit den Schülern auf. Bild: amö