Vermischtes Winklarn

02.05.2017

-Obereppenried. (bej) Suche, biete, tausche - unter diesem Motto veranstaltete der Obst- und Gartenbauverein Winklarn seine dritte Pflanzentauschbörse in Obereppenried beim Anwesen der Vorsitzenden Martina Irlbacher. In Schachteln, Schubkarren und Töpfen wurden Ableger, Knollen, Gemüsepflanzen, Blumenpflanzen aber auch Sträucher wie Haselnuss und Hainbuche angeliefert. Auch viele Sommerstauden, Gräser und Bodendecker gehörten zum Angebot. "Die Resonanz hat sich seit Einführung der Börse enorm gesteigert" so die zufriedene Vorsitzende. Die zahlreich erschienenen "Gartlerinnen" konnten nach Herzenslust stöbern und sich beratschlagen. Tipps wurden weitergegeben und so manche Erfahrung ausgetauscht. Viele auswärtige Interessentinnen gehören inzwischen schon zu den "Stammkunden" der Obereppenrieder Börse. Bei Kaffee und Kuchen fand der Nachmittag einen gemütlichen Ausklang. Der Dank der Vorsitzenden gilt ihrem Vorstandsteam. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist bereits geplant.