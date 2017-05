Tolle Festtage stehen in Winklarn an

Vermischtes Winklarn

26.05.2017

0 26.05.2017

Der "Countdown" zum Start des Winklarner Feuerwehrjubiläums läuft. Am Freitag 2. Juni ist es soweit und die Feierlichkeiten zu "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Winklarn" gehen mit der "Nacht der Jugend" an den Start.

Totenehrung

"LaBrassbanda"

(bej) Als Vorband wird "Straight Blue" für Stimmung sorgen und dann betreten die Musiker von "Xtreme" die Bühne und sorgen für Party pur (Eintritt 5 Euro). Am Festsamstag ist von 13 bis 18 Uhr Familiennachmittag bei allen Fahrgeschäften, allerdings in dieser Zeit kein Festzeltbetrieb.Um 17.30 Uhr findet ein Standkonzert der Blaskapelle Kunschir am Marktplatz statt, nachdem die Patenvereine empfangen und eingeholt worden sind. Anschließend Totenehrung mit Kranzniederlegung und dann Marsch zum Festzelt am Bauhof. Dort wird die Schirmherrin und Erste Bürgermeisterin Sonja Meier den Bieranstich vornehmen und somit das Fest offiziell eröffnen. Anschließend wird die Festkapelle Kunschir zünftig zum Tag der Betriebe, Behörden und Vereine aufspielen.Ein Gottesdienst wird den Festsonntag einläuten. Um 8.15 Uhr Aufstellen aller Vereine zum Kirchenzug am Marktplatz. Festgottesdienst auf dem Festgelände für die verstorbenen Mitglieder der beteiligten Vereine und Weihe der Fahnenbänder um 8.45 Uhr. Musikalische Umrahmung des Gottesdienstes und des anschließenden Frühschoppens durch die "Oberpfälzer Blechapostel." Um 14 Uhr ist der Höhepunkt der Veranstaltung, wenn der große Festzug am Festgelände durch die Straßen des Marktes startet. Nach dem Einzug ins Zelt Stimmung mit der Partyband "Die Ochsen."Für den Abend konnte die "Oktoberfestkapelle Otto Schwarzfischer" - bekannt von der Münchner Wiesn - verpflichtet werden. Diese gastierten bereits zum Heimatfest 2011 in Winklarn und nun gelang es den Verantwortlichen, die Kultkaplle wieder "mit ins Boot zu holen." " Blasmusik vom Feinsten, konzertant bis bayerisch" wartet auf die Gäste, liefert die Kapelle doch schon seit über 60 Jahren unvergessliche Auftritte am Oktoberfest. Big-Band-Arrangements, volkstümliche und moderne Schlager und natürlich Blasmusik haben die "Schottenhaml Zelt erprobten Musiker" im Repertoire. Sie werden für tolle Stunden sorgen.Den absoluten Höhepunkt und krönenden Abschluss verspricht der Pfingstmontag. Um 9.15 Uhr findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche statt, anschließend Frühschoppen im Zelt mit der Blaskapelle "St. Nikolaus Heinrichskirchen." Ab 13 bis 15 Uhr Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen bei allen Fahrgeschäften, kein Festzeltbetrieb. Ab 18 Uhr Einlass ins Festgelände und ab 20 Uhr großes Mega-Finale mit "LaBrassbanda", der Band aus dem Chiemgau, die einen einzigartigen Mix aus bayersicher Volksmusik, Brass, Techno, Reggae und Punk liefert (Eintritt im Vorverkauf 29 Euro, an der Abendkasse 35 Euro).Die Feuerwehr freut sich auf viele Gäste aus nah und fern und wünscht unterhaltsame und schöne Stunden mit einem abwechslungsreichen Programm.