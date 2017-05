Vermischtes Winklarn

11.05.2017

Vier Neuzugänge stärken den VdK-Ortsverband Muschenried. Wie notwendig sein Rolle ist, versuchte der stellvertretende Kreisvorsitzende Alfred Kerschner bei der Jahresbilanz mit einem Blick auf die Sozialpolitik zu untermauern.

Lohnender Druck

VdK-Lotsen

-Muschenried. (bej) In ihrem Rückblick dankte Vorsitzende Evi Schwendner zunächst Walter Rückerl, Klara Schoierer und Johann Schwendner für die Unterstützung der Aktion "Helft Wunden heilen." Bei den Mitgliedern, die an der Weihnachtsfeier nicht teilnehmen konnten schauten Evi Schwendner und Klara Schoierer persönlich vorbei und brachten kleine Präsente mit. Auch mehrere Geburtstagsjubilare wurden besucht, und es fanden zehn monatliche Sprechstunden mit zwei bis drei Beratungen statt. Für die Vorstandsmitglieder sollen Schals und Krawatten angeschafft werden.Folgende Mitglieder wurden für langjährige Zugehörigkeit zum VdK ausgezeichnet: Günther Nirschl (40 Jahre), Brigitte Götz und Robert Hofstetter (30 Jahre). Momentan hat der Ortsverband einen Mitgliederstand von 63 Personen. "Es hat sich gelohnt, dass wir stetig in der Politik Druck gemacht haben und unsere Kernthemen Rente, Armut, Gesundheit, Pflege und Behinderung ins Gespräch gebracht haben", meinte der stellvertretende Kreisvorsitzende Kerschner in seinem Rückblick auf 70 Jahre VdK in Bayern. Kurz erinnerte er an den jüngsten Erfolg, die Reform der Pflegeversicherung, die seit dem 1. Januar auch Demenzpatienten angemessen berücksichtigt. Auch das Problem "Armut" sei in Deutschland zu finden. Mehr als die Hälfte der bayerischen Bevölkerung sei der Ansicht, dass Einkommen und Vermögen in Bayern ungerecht verteilt sind. Es werde daher gefordert, dass besonders Vermögende stärker zur Finanzierung der Gemeinschaft beitragen sollen. 22,4 Prozent der Rentner in Bayern sind von Altersarmut bedroht, informierte der Kreisvorsitzende. In diesem Zusammenhang gab der Referent Informationen zu Flexi-Rente, Teilrente und Hinzuverdienst.Das Jahr 2016 stand beim VdK vor allem im Zeichen des Einsatzes für Barrierefreiheit, berichtete Kerschner. Diese sei für alle komfortabel, für jeden Dritten notwendig und für jeden Zehnten unentbehrlich. "Auch das Thema Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen" so der Redner. Der Zusatzbeitrag betreffe im Moment alleine die Arbeitnehmer und Rentner. Der VdK fordere mit Nachdruck die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Beiträge. Auch das "Abkassieren" bei Hilfsmitteln sei "menschenunwürdig."Zum Abschluss wartete Kerschner noch mit Zahlen auf. In 2016 wurden für die Mitglieder 30 Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten. 16 000 Mitglieder sind für den VdK Bayern ehrenamtlich aktiv. Wichtig seien auch die VdK-Lotsen, die beraten und vermitteln. Alfred Kerschner forderte: "Ehrenamt und reguläre Beschäftigung und nicht Ehrenamt statt regulärer Beschäftigung. Ehrenamt hat nicht die Funktion, bezahlte Arbeitskräfte zu ersetzten."