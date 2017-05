Vermischtes Winklarn

16.05.2017

4

0 16.05.2017

Vor 50 Jahren durften sie in ihrer Pfarrkirche St. Andreas in Winklarn zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gehen. Dieses Jubiläum wollten die Erstkommunikanten des Jahres 1967 nachfeiern.

Eingangs des festlichen Gottesdienstes sagte Pfarrer Benny Joseph Kochumundammalayil: "Die Zeit verrinnt, die Jahre gehen dahin. Wir teilen miteinander das Leben, Glück und Not, Freud und Leid. Gott begegnet uns mit seinem Segen und manchmal wird uns das besonders deutlich." Das gelte auch für die Tat sache, auf 50 Jahre seit der Erstkommunion zurückblicken zu können. "Das ist ein Grund Dank zu sagen", sagte der Geistliche, der vom guten Hirten predigte. Jesus führe die Menschen dahin, wo sie ein erfülltes Leben haben. Beim anschließenden Friedhofsgang wurde den Verstorbenen gedacht. In der Gaststätte "El Camino" in Oberviechtach wurden Erinnerungen ausgetauscht und über so manches konnte geschmunzelt und gelacht werden. Die weiteste Anfahrt hatte Jakob Schwendner aus München. Ein Treffen im nächsten Jahr ist fest geplant.