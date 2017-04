Vermischtes Winklarn

(bej) "Sauguad drauf." Dieser Kommentar war sowohl von Stefan Huber, Tubist bei der bekannten Blasmusikgruppe "La Brass Banda" als auch vom Winklarner "Empfangskomitee" zu hören. Sowohl Gast als auch Gastgeber waren voll überzeugt als Stefan Huber in seiner Funktion als "Bierzelt-Pate", der übrigens durch Los bestimmt wird, in Winklarn eine Stippvisite machte.

Grund ist das 150-jährige Gründungsjubiläum der Winklarner Wehr, das vom 2. bis 5. Juni groß gefeiert wird. Zum Finale am Pfingstmontag können sich die Besucher auf den Auftritt der Jungs von "La Brass Banda" freuen, denen bereits ein ausgezeichneter Ruf vorauseilt. Um schon mal "Festluft" zu schnuppern, besichtigte Stefan Huber zunächst den Festplatz und gab dann bei der Musikprobe der Blaskapelle Kunschir eine Kostprobe seines Könnens als er zusammen mit den Musikern einige Stücke spielte.Doch plötzlich kam es zur "Rauchentwicklung" im Probenraum und die Musiker mussten ins Freie flüchten. Der Startubist wurde jedoch von der inzwischen mit Blaulicht angefahrenen Feuerwehr gerettet. Atemschutzträger kämpften sich vor, sicherten den Stargast, und dieser konnte über eine Leiter nach draußen gelangen. Auf diesen Schreck brauchte er zunächst eine Zigarette. Doch um ja nicht erneut Feuer aufkommen zu lassen, wässerten und schäumten die Winklarner Floriansjünger den Musiker so richtig ein. Der fand die Aktion "cool" und wird seinen Bandkollegen ausrichten, dass man in Winklarn "vor Feuer sicher ist". Begleitet wurde das Event von vielen Zuschauern, die begeistert von der Art des Tubisten waren, der später noch in geselliger Runde und beim Gruppenfoto den Besuch ausklingen ließ.