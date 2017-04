Vermischtes Winklarn

26.04.2017

Gemeinsam mit Pfarrer Eugen Wismeth, ihren Eltern und den Ministranten zogen die sieben Erstkommunikanten von der Mariensäule aus in die Pfarrkirche St. Andreas ein. "Nach einer intensiven Vorbereitung im Religionsunterricht, bei den Weggottesdiensten, durch die Treffen bei den Tischmüttern und vor allem im Elternhaus empfangen die fünf Buben und die zwei Mädchen das erste Mal den Leib Christi," so Pfarrer Eugen Wismeth in seinen einführenden Worten.

Er betonte auch, Erstkommunion ist ein Fest für die gesamte Gemeinde. Das Motto "Der Weinstock und die Reben", diese Gemeinschaft begleitete die gesamte Vorbereitung. In seiner Predigt ging der Geistliche auf das Evangelium ein. Jesus erschien den Aposteln hinter verschlossenen Türen, aber Thomas war nicht dabei und glaubte nicht an die Erscheinung. Er zweifelte: "Nie werde ich glauben, wenn ich die Wundmale nicht gesehen habe".Auch ihm erschien der Auferstandene und machte aus dem ungläubigen einen gläubigen Thomas. Diesen Glauben, den die Apostel selbst erlebt haben trugen sie weiter und gründeten Gemeinschaften, die bis in unsere Zeit Bestand haben. Der Pfarrer schloss seine Predigt mit der Bitte, an der Gemeinschaft, die die Apostel gegründet haben fest zu halten und weiter zu tragen, beginnend in der Familie und weiter beim gemeinsamen Besuch des Sonntagsgottesdienstes. Nach der Erneuerung des Taufversprechens traten Klara Bösl, Leon Bronold, Timo Bücherl, Alexander Killermann, Alina Killermann, Dennis Spießl und Kilian Wellnhofer das erste Mal zum Tisch des Herrn.Mit der Übergabe der selbstgebastelten Kommunionkerzen mit den Worten: "Empfange das Licht Christi" und den Dankesworten an die Eltern und Paten, die beiden Tischmütter Jasmin Killermann und Felicitas Wellnhofer und an den Singkreis, der die musikalische Gestaltung übernommen hatte endete er feierliche Gottesdienst.