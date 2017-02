Wirtschaft Winklarn

Hubert Putzer, der Vorsitzende der Krebshilfe in der Region Oberpfalz Nord kam gern nach Winklarn und nahm die stattliche Summe von 1000 Euro von der Familie Plecher entgegennehmen. Diese unterstützt die Krebshilfe nach dem Motto "Spenden statt schenken".

Die Sammlung begann bereits in der Adventszeit mit der Versteigerung eines Schokoladen-Nikolauses, zu welcher Konditormeister Johann Plecher aufgerufen hatte. Die Spendenbox füllte sich noch mit weiteren Aktionen: Verzicht auf Kundengeschenke an Weihnachten, Sparschwein im Laden, keine Spenden an Vereine zu Christbaumversteigerung, Festen oder Preisschafkopf. Alles floss in die Spendenkasse. Die Familie Plecher stockte den gesammelten Betrag bis zur Summe von 1000 Euro auf.Die Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord wurde 2004 gegründet und ist inzwischen auf 370 Mitglieder angewachsen. Ziel ist: Krebskranke und andere schwerstkranke Kinder und Jugendliche in der Region durch Leistungen zu unterstützen (finanziell oder durch persönliche Betreuung). Auch bei wirtschaftlicher Hilfsbedürftigkeit und in sozialer Notlage soll den Familien geholfen werden. Bereits 134 Familien in der nördlichen Oberpfalz konnten diese Hilfe in Anspruch nehmen. Ein Beispiel: Kosten für Medikamente, die von den Versicherungen nicht gedeckt werden übernimmt der Verein.Beiträge und Spenden werden zu einhundert Prozent an die Betroffenen weitergegeben. Über die Kliniken nimmt der Verein selbstständig Kontakt auf. Herbert Putzer dankte für das Engagement der Familie Plecher. Bankverbindung für Spenden: Vereinigte Sparkassen Neustadt/WN, Iban: DE45 753 519 600 300 093 184.