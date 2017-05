Ein Auffahrunfall mit drei Lastwagen im Kreis Regensburg hat am Mittwoch für eine stundenlange Autobahnsperrung und enormen Sachschaden gesorgt. Zwei Lasterfahrer im Alter von 55 und 60 Jahren wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei lobt Ersthelfer

Wie die Polizei berichtete, wird der Schaden an den drei Transportern, der Ladung und der Autobahn auf etwa 750.000 Euro geschätzt.Die beiden Lkw-Fahrer hatten auf der A3 bei Wörth an der Donau offenbar ein Stauende übersehen. Deswegen war zunächst der 60-Jährige mit seinem Laster in einen stehenden Sattelzug gefahren. Danach konnte der 55-Jährige ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr in den Anhänger des älteren Fahrers, der Hänger stürzte daraufhin auf die Fahrbahn.Die Polizei lobt besonders das Handeln zweier 26-jährigen Bundeswehr-Feldjägersoldaten, die Zeugen dieses Unfalles waren. Die Soldaten sicherten die Unfallstelle ab. Die Männer eilten sofort den beiden schwer verletzten eingeklemmten Lkw-Fahrern zu Hilfe. Bei der Bergung eines der beiden schwer verletzten Lkw-Fahrers halfen laut Polizeiangaben außerdem eine zufällig am Unfallort dazukommende Besatzung eines Krankentransportwagens des BRK und ein Notarzt, der privat auf der Autobahn unterwegs war. Der Notarzt versorgte die Verletzungen und fuhr anschließend mit dem Rettungswagen und dem Verletzten in ein Regensburger Krankenhaus. Polizisten brachten ihm sein am Unfallort zurückgelassenes Auto. Dank dem schnellen Handeln der fachmännischen Ersthelfer konnten die beiden Schwerverletzten unverzüglich medizinisch versorgt werden.Die Autobahn konnte am Unfalltag erst um 16.20 Uhr wieder in Richtung Regensburg freigegeben werden, da neben der Bergung der drei verunfallten Lkws samt Ladungen mehrere Schutzplankenfelder von der Autobahnmeisterei Kirchroth wieder instandgesetzt werden mussten.