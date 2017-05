Kultur Wunsiedel

03.05.2017

6

0 03.05.2017

Ungemütlich ist es an diesem Vormittag Anfang Mai: Ein kalter Wind weht über die Luisenburg-Bühne, es regnet, die Temperaturen liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Intuitiv würde man der Bühne noch etwas Winterschlaf gönnen.

Lerchenbergs Abschied

Offizielles Programm

Und trotzdem: Auf der Luisenburg ist die diesjährige Festspiel-Eröffnung schon in Reichweite, das Familienmusical "Heidi" (Mittwoch, 31. Mai) feiert in vier Wochen Premiere. Den offiziellen Start der Bühnenproben am Dienstag nutzt Intendant Michael Lerchenberg gemeinsam mit Bürgermeister Karl-Willi Beck und Manfred Hack vom Verein "Freunde und Förderer der Luisenburg-Festspiele", um die Akteure auf und hinter der Bühne zu begrüßen.Für den Erfolgsintendanten Lerchenberg wird es die Abschieds-Spielzeit auf der Luisenburg sein. "Zwei Spielzeiten sind immer die schwersten - die erste und die letzte", bekennt Lerchenberg. Deshalb sei es in dieser Saison besonders wichtig, dass alle miteinander beweisen, dass man in der Lage sei, hervorragendes Theater zu machen. "Wir wollen die Latte nochmals ganz hoch legen", animiert Lerchenberg seine Schauspieler und das Team hinter der Bühne.Er erinnert kurz an die besondere Spielzeit im vergangenen Jahr, die erfolgreich, aber mit Blick auf das offensichtlich näher rückende Sterben von Schauspieler Michael Altmann und Betriebsdirektorin Martha Baumeister-Boettge auch sehr leidvoll gewesen sei. "Die lachende und weinende Maske hängen immer Theater immer beieinander", so Lerchenberg. Erfreut zeigt sich der Intendant darüber, dass in diesem Jahr mit dem Bau der ehemaligen Autowelt König auch ein Probengebäude zur Verfügung stehe, das die Stadt käuflich erwerben will. Dort sollen dann auch der Fundus und Werkstätten untergebracht werden.Lerchenberg nutzt die letzte Schauspielerbegrüßung unter seiner Ägide auch für Worte des Dankes an all jene, die in den vergangenen 14 Jahren an seiner Seite waren und ihn unterstützt haben. "Wir haben manches Theater veranstaltet", so Lerchenberg mehrdeutig zum Wunsiedler Bürgermeister. Froh ist Lerchenberg darüber, dass seine Ehefrau eine vollkommen neue "Heidi"-Version aus Schauspiel, Musik und Tanz nicht nur geschrieben hat, sondern auch in Szene setzen wird. Dies will Lerchenberg auch als Signal an Kritiker verstanden wissen, ohne Teile des Wunsiedler Stadtrats direkt zu nennen: "Was auf der Bühne künstlerisch passiert, bestimme ich!"Zur offiziellen Eröffnung steht die Komödie "Die Pfingstorgel" (Freitag, 23. Juni) von Alois Johannes Lippl auf dem Spielplan. Für das Erfolgs-Musical "Cats" (Premiere Donnerstag, 29. Juni) von Andrew Lloyd-Webber gibt es in der Spielzeit 2016 eine Wiederaufnahme. Mit dem Stück "Der Theatermacher" (Premiere Freitag, 14. Juli) von Thomas Bernhard verabschiedet sich Lerchenberg als Schauspieler von der Luisenburg.Auch Operette und Oper wird es 2017 wieder auf der Luisenburg-Bühne zu sehen geben: Die Operettenbühne Wien präsentiert "Die Csárdásfürstin" (Premiere Donnerstag, 10. August) von Emmerich Kálmán, Opernliebhaber dürfen sich auf Mozarts "Zauberflöte" (Premiere Donnerstag, 17. August) als Gastspiel der Landesbühne Sachsen freuen. In der Reihe "LuisenburgXtra im Museumshof" werden 2017 drei Produktionen zu sehen sein: Los geht es mit dem Soloprogramm "Dr. Wahn" (Premiere Mittwoch, 12. Juli) des Luisenburg-Stars Paul Kaiser, der naturwissenschaftlich-philosophischen Wahnsinn präsentieren wird. Die Stubenoper "Der varreckte Hof" (Premiere Mittwoch, 19. Juli) von Georg Ringswandl feiert in der folgenden Woche Premiere, Michael Lerchenberg präsentiert - begleitet von Tubist Florian Burgmayr - sein Ludwig-Thoma-Programm "Pfarrer, Pfaffen und Pastoren" (Premiere Mittwoch, 26. Juli) zum 150. Geburtstag des Schriftstellers.Weitere Gastspiele auf der Luisenburg: Auftritt der österreichischen Kultband "Erste Allgemeine Verunsicherung" (17./18. Juli ); "Best of Luisenburg" (Sonntag, 23. Juli ) der 14 Spielzeiten Lerchenbergs; Lerchenberg, Conny Glogger, Gert Anthoff sowie Solisten der Münchner Staatsorchester unter der Leitung von Andreas Kowalewitz präsentieren "Opern auf Bairisch" (Montag, 24. Juli) und die Blechbläser von "Mnozil Brass" (Sonntag, 2. Juli) stehen auf der Bühne.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0