Luther to go

Kultur Wunsiedel

08.02.2017

Quietsch-Ente mit Luther-Mütze, der Reformator als Playmobil-Figur und ein "Ohrwurm"-Shirt auf einem altem Stuhl, der mitsamt den Utensilien auf Wanderschaft geht, waren origineller Blickfang bei der Vorstellung des mehrteiligen Kunst- und Literaturprojekt "Aufsmaulschaun - denn der Bauch hat keine Ohren" im Fichtelgebirgsmuseum.

Nageln und spalten

Wunsiedel. "Im Luther-Jubiläumsjahr einfach unsere Bibeln zeigen und mit diesbezüglichen Ausstellungen hinter den Mauern des Fichtelgebirgsmuseums bleiben." Das wollte Leiterin Dr. Sabine Zehentmeier-Lang auf keinen Fall.Sie will einen neuen Weg gehen, sich Luther in erfrischendem Zugang zu nähern und dazu moderne Medien nutzen. So holte sie sich die beiden Lyrikerinnen Petra Feigl und Nora Gomringer ins Boot, die versiert sind in Wort und Performance und nun mit Wortklaubereinen zu und mit lutherischen Vokabularium die Sprachwelt beo(hr)bachten."Was wissen wir von Martin Luther?", stellen die beiden Künstlerinnen in den Raum: Begriffe wie Thesennagler, Kirchenspalter, Nonnengatte, Dr. Dolmetscher, Bibelübersetzer, Worterfinder, Tintenfasswerfer, Teufelverschrecker, Zornmönch, Reformierer & DemVolkaufsMaulSchauer" haben sie zusammengetragen. Aber wie steht es mit den Fakten, den Mythen um den Mann, wie mit seinem Sprachmaterial rund um uns herum? Und wer weiß schon, wie viele Ausdrücke wie "Machtwort" und "Ohrwurm" er geprägt hat? Aber auch Deftiges, wie "Lass dir die Sonne in den Arsch scheinen". Wörter und Sprichwörter will Feigl den Leuten vorsetzen und ist gespannt auf die spontanen Reaktionen.Nora Gomringer und sie werden jedenfalls "demVolkaufsMaulschaun", Kirchenleute und andere interviewen, hinhören, und sammeln, was den Leuten zu Luther einfällt. "Spontan, ohne Anspruch auf wissenschaftliche Analysen. Luther soll eher eine "Staunvorlage sein" betonen sie. Dann wird alles auf einem Blog festgehalten, aus Umfragen, kleinen Videoclips, Songs, Texten und Gesprächen im Auftrag des Museums ein "punkiges Puzzle" zusammengestellt und eine Online Collage erarbeitet. "Das Internet kann hier auch ein guter Zugang zu gelebter Ökumene sein", könnte sich Museumsleiterin Dr. Sabine Zehentmeier-Lang gut vorstellen.Am Montag startete Nora Gomringer, Direktorin des Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg, den ersten Blog, der spontan Lust machte auf mehr. Das Projekt endet im Oktober mit einer multimedialen Ausstellung im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel. Gerne können Interessierte Projektergebnisse wie Video und Audiomaterial für eigene Ausstellungen oder Vorträge anfragen und Blog-Beiträge nutzen.Ein Beispiel, das Schule machen könnte: Die Kirchengemeinde Bad Berneck projiziert entsprechende Bilder und Texte an den Kirchturm. Die Ausstellung soll wandern, quasi als "Luther to go". Eckhart Kollmer, evangelischer Pfarrer und Kunstbeauftragter des Kirchenkreises Bayreuth, betonte, dass Luther eine Sprache geprägt hat, die bis heute benutzt wird, weil er was zu sagen hatte.___Weitere Informationen: