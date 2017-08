Freizeit Altendorf

02.08.2017

Zum Gemeindewappen und der Jahreszahl, von Alfons Schmitzer sen. kunstvoll in die Rinde des Festbaumes geschnitzt, kam heuer ein Lorbeerkranz mit der Zahl 10: Das Fronhofer Dorffest konnte sein Zehnjähriges feiern. Doch bevor gefeiert wurde, war erst einmal Arbeit angesagt.

Nun "Oberlackl"

Eigene Songs

Nach ein paar Takten Blasmusik der "Stoi-Riegl-Musikanten" und dem Auftakt-Salut der SKK-Böllerschützen rief Zimmermeister Hans Dirschwigl die Helfer an die Seugen. Wie seit Jahrhunderten üblich, wurde die zum kleinen Jubiläum von Robert Schmidl gestiftete, auf 26 Meter gekürzte Fichte, mit reiner Muskelkraft empor gewuchtet. Dank zahlreicher Helfer von benachbarten Feuerwehren, Kirwavereinen und "Heislleit" ragte der Baum schon nach 40 Minuten schnürlgerade in den Fronhofer Festhimmel.Am Holzkohlengrill schmorten derweil schon Bratwürste und Steaks sowie leckere Rippchen. Wer die nicht vorbestellt hatte, hatte Pech. Aber auch der Grünländer war gut gewürzt, so dass der Durst nicht ausblieb. Der war allen schon von den hochsommerlichen Temperaturen vorgegeben und bei strahlendem Sonnenschein brauchten sich die "Dorffestlackl" heuer mal keine Wettersorgen machen.Die "Stoi-Riegl-Musikanten" spielten zünftig auf und trafen mit ihrer bayerisch-böhmischen Blasmusik genau die Einflugschneisen der Ohren und Herzen der zahlreichen Besucher, die für ein "volles Haus" sorgten. Die Bar war gut bestückt und die Strohbüschel am offenen Feuer heiß begehrt, um zwanglos über "Gott und die Welt" zu plaudern. Feuerwehr-Vorstand Peter Böckl freute sich mit den "Dorffestlackln" über den guten Zuspruch und danke allen Helfern für die Mühen der Organisation und Vorbereitung sowie den Anliegern, die die erforderliche "Infrastruktur" bereit gestellt hatten.Der besondere Dank galt Robert Schmidl, der seit zehn Jahren an der Spitze des Organisatoren-Teams steht und sich zum Jubiläum ein "Oberlackl-T-Shirt" überstreifen durfte. Zum Zehnjährigen stand auch eine attraktive Tombola mit 36 Preisen bereit. Freuen kann sich auch Patrick Zilk, der den Festbaum mitnehmen darf, wenn er seinen Dienst in Fronhof erfüllt hat. Nicht mehr vom Dorffest wegzudenken sind die "Nachwuchs-Guiterrorists".Andreas Schiesl, Johannes und Lukas Fröhler sowie Michael und Martin Bogner rissen die Zuhörer als "Rosewood" von den Bänken und ließen AC/DC-Klänge, Jimi Hendrix und viele andere mehr wieder aufleben. Auch für ihre Coversongs und zwei eigene Lieder gab es reichlich Beifall.Zur "Prime-Zeit" rockten dann die "Guiterrorists" den Fronhofer Bolzplatz. Von Cover-Songs von Chuck Berry über Elvis Presley bis zur Spider Murphy Gang und eigenen Kompositionen aus dem Album "Rockin Shoes" reichte die Palette von Florian Zilk, Christian Goos, Martin Winderl, Wolfgang Schlehuber und Raphael Stengl. Bei "Proud Mary" sangen die Gäste lautstark mit und die Tanzfläche war vom ersten bis zum letzten Song komplett gefüllt.Bleibt als Fazit: Der im Jahre 2007 neu aufgegangene Stern am Festhimmel pflegt und stärkt Gemeinschaft und Geselligkeit und wird wohl munter weiterfunkeln.