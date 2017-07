In Willhof Ausnahmezustand

Freizeit Altendorf

27.07.2017

Wenn in Willhof die Jakobi-Kirwa gefeiert wird, herrscht Ausnahmezustand. Da geht es drei Tage lang rund: Der Besucherandrang ist gigantisch, die Stimmung prächtig. Und auch "Petrus" erwies sich wieder als gut gelaunter Kirwa-Fan.

Donnernder Salut

Baum verlost

-Willhof. Im "kleinen Festzug", begleitet von den Kirwaburschen und den Kirwamoidln, rollte die mit bunten Girlanden und Kränzen geschmückte Fichte am Samstagabend zu den Klängen der "kleinen" Jugendblaskapelle Nabburg auf den Bolzplatz.Dort wartete schon ein ganzes Heer von freiwilligen Helfern, um unter der Regie von Zimmerermeister Hans Dirschwigl den heuer von Reinhard Bauer aus Willhof gestifteten Baum in die Senkrechte zu hieven. Mit reiner Muskelkraft versteht sich und immer wieder angefeuert von Hans Dirschwigl mit "Ho Ruck" und "Auf geht's nomal". In der Rekordzeit von 40 Minuten ragten die 27 Meter Fichtenholz kerzengerade in den Willhofer Feierhimmel.Der donnernde Salut der Böllerschützen der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Altendorf, die zuvor schon den Startschuss gegeben und auch dazwischen geböllert hatten, verkündete, dass das Werk vollendet war. Die laue Sommernacht sorgte dafür, dass sich die Gäste lieber an den Tischen und Bänken vor dem Zelt niederließen. Zwischen den Dirndln und Lederhosen der von überall her gekommenen Kirwavereinen und "Heisln" war kaum mehr ein Durchkommen.Im Zelt selber ging es nicht ganz so eng zu. "Wöidarawöll" servierte abwechslungsreiche Musik nach dem Motto "In Willhof, doa is Kirwa, mei liaber..." und es wurde eifrig geschunkelt, getanzt und auch das Tanzbein geschwungen. Den geistlichen Mittelpunkt bildete am Sonntag der Festgottesdienst zum Patrozinium der Jakobskirche, den der Altendorfer Männerchor gesanglich gestaltete. Pater Gabriel vom Miesberg segnete im Anschluss auch das neu restaurierte Friedhofskreuz. Der Frühschoppen leitete über zum Mittagessen im rappelvollen Festzelt. Über 200 Portionen Braten und Knödel gingen weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln.Gemütlich ging es dann am Sonntagabend zu bei bayerisch-böhmischer Blasmusik mit den "Seenland-Musikanten", die in der Gemeinde längst keine Unbekannten mehr sind und sich bereits eine begeisterte Schar von Fans erobert haben. Nach einigen Regenschauern und eher bewölktem Himmel ließ "Petrus" am Abend wieder die Sonne strahlen und sorgte dafür, dass sich auch außerhalb des Zelts im Nu wieder Bänke und Tische füllten.Wer hungerte, war selber schuld, denn die Familie Zapf sorgte mit Bratwürsten, Steaks, Käse, Sulzen, Pommes, Fisch- und Lachssemmeln für reichlich Auswahl und schnelle Versorgung. Wer glaubte, nach zwei Tagen lasse die Feierlaune nach, hatte sich getäuscht. Die Party-Band "SaKrisch" - und vermutlich auch das Verlosen des Kirwabaums - zogen wieder zahlreiche gut gelaunte Gäste an. Gute Laune wird wohl auch bei Alexander Schmidl aus Fronhof geherrscht haben. Er darf die stämmige Fichte sein eigen nennen, wenn sie ihren Kirwadienst erfüllt hat. Wenn das Zelt abgebaut ist, die Kirwaspuren beseitigt sind und die Nachfeier über die Bühne ist, kann in Willhof wieder Alltag einkehren. Aber die nächste Kirwa kommt bestimmt.