Vermischtes Altendorf

05.12.2017

05.12.2017

Perfekter geht es kaum: Ideale Glühwein-Temperaturen, hunderte von Lichtern, knisternde Öfen und dazu auch noch leise rieselnder Schnee, sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente. Die 13 wird zur Glückszahl für den Altendorfer Adventsmarkt.

Viele helfende Hände

Großes Angebot

In der 13. Auflage lockte der Adventsmarkt am Samstag und Sonntag in den Pfarrgarten und in das "Haus der Pfarrgemeinde". Die über zwei Dutzend Buden und Stände waren liebevoll geschmückt, Lichterketten, Kerzen und offene Feuer verbreiteten eine idyllische Atmosphäre. So setzte der Markt schon rein äußerlich ein vorweihnachtliches Glanzlicht und bescherte zwei stimmungsvolle Tage zur Hinführung auf das Weihnachtsfest. Und die Schneeflocken, die ab Sonntagnachmittag immer dichter vom Himmel schwebten, sorgten quasi für das "i-Tüpfelchen".Musikalisch lenkte nach dem Vorabendgottesdienst die Blaskapelle "Auerbachtal" und am Sonntagnachmittag die "Edelweißkapelle" auf die "staade Zeit" hin. Viele fleißige Hände aus Vereinen und Organisationen hatten unter der Regie des Pfarrgemeinderats das herrliche Ambiente gezaubert. Pfarrer Johann Wutz fand deshalb bei der Markteröffnung lobende Worte für die Organisatoren und die vielen Helfer und wünschte eine gute Einstimmung auf das nahende Weihnachtsfest. Der Besucherandrang war an beiden Tagen groß und hat die vorausgegangenen Jahre nocheinmal getoppt. Vor allem die Jugend und immer mehr auswärtige Gäste entdecken die heimelige Ausstrahlung zunehmend für sich.Über zwei Dutzend weihnachtlich geschmückte Buden und Stände - darunter wieder etliche neue Anbieter - präsentierten ein reichhaltiges Sortiment an weihnachtlichen Angeboten. Die Palette reichte von Strick- und Klöppelwaren - wobei man den Hobbykünstlern teilweise über die Schulter schauen konnte - über selbst gemachten Schmuck und Kerzen bis hin zu Filzschuhen, Klosterarbeiten, Floristik und Dekoartikeln.Nicht fehlen dürfen bei einem Adventsmarkt natürlich Krippen und Krippenzubehör. Die kamen von heimischen Bastlern und aus Bethlehem. Gedrechseltes und Geschnitztes, Adventskränze, selbst gemachte Marmeladen, Eingemachtes und Liköre, Honigerzeugnisse, Weihnachtsgebäck, Stollen und Lebkuchen - die Liste ließe sich noch lange fortführen. Hungrig wird kaum jemand nach Hause gegangen sein. Die Qual der Wahl war heuer besonders groß, weil das traditionelle Angebot zusätzlich durch "Sau am Spieß", Gulaschsuppe im Brotteig, Pizzas und Flammkuchen aus dem Holzofen und durch andere Leckereien mehr bereichert wurde. Zum Nachspülen gab es Zoiglbier, zum Aufwärmen Punsch und Glühwein, aber auch schärfere Sachen und gemischte Drinks. Und vom üppigen Kuchenbüfett beim Adventscafé blieben nur noch die Krümel übrig. In der Bastelwerkstatt durften die Kinder Weihnachtsbäume basteln, die bestimmt nicht nadeln. Begehrt waren vor allem beim Nachwuchs die vielen Preise aus der Losbude. Sehnlich und manchmal auch mit gemischten Gefühlen erwartet wurde Sankt Nikolaus mit seinen Engerln. Er war mit süßen Artgenossen schwer bepackt und sorgte mit seinen Geschenken für strahlende Kinderaugen.