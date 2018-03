Beten für Frauen in Surinam

Vermischtes Altendorf

04.03.2018

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So entstand in den vergangenen 130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. In dieses Netzwerk fügte sich auch das Treffen der Frauen im Haus der Pfarrgemeinde ein. In diesem Jahr stand das Land Surinam im Mittelpunkt des Weltgebetstags. Surinam ist das kleinste lateinamerikanische Land. 90 Prozent des Landes sind mit Regenwald aus 1000 Baumarten bewachsen. Nach Informationen über das Land wurde die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis vorgetragen. Beim Schuldbekenntnis und den Fürbitten wurden die Probleme angesprochen, die die Frauen in Surinam bedrücken. Mit dem gemeinsamen Gebet und der Kollekte setzten die Frauen in Altendorf auch ein Zeichen ihrer Verbundenheit mit den Menschen in Surinam und weltweit. Zum Ausklang gab es noch ein paar kulinarische Kostproben und Bilder aus Surinam.