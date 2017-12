Vermischtes Altendorf

13.12.2017

5

0 13.12.2017

Mehr "Aufenthaltswert" erhält Weidenthal im Zuge der Dorferneuerung. Wichtige Impulsgeber sind dabei die Einwohner.

Für private Maßnahmen

Baumaßnahmen ab 2018

Guteneck-Weidenthal. Die Entwurfsplanung des Architekturbüros Blank für die Neugestaltung der Dorfmitte Weidenthal ist mittlerweile fertig. Bei der Teilnehmerversammlung stellte Baurat Martin Stahr vom Amt für Ländliche Entwicklung die Umgestaltung des Ortskerns in den wesentlichen Zügen vor. Vor allem wird der große Asphaltbereich auf dem Dorfplatz stark zurückgenommen und nur mehr auf die Fahrbahnen beschränkt. Mit seitlichen Grünstreifen und verschiedenen Bäumen wird der Bereich aufgelockert und wird dann einen freundlichen Eindruck vermitteln. In Richtung Kirche wird der höhenabgesetzte Fußweg gepflastert und etwas verbreitert. Eine dauerhafte optische Fahrbahnmarkierung und eine Beschilderung kennzeichnen die vorfahrtsberechtigte Straße in Richtung Pischdorf. Der bestehende große Baum vor der Lourdeskapelle hat weiterhin Bestandsschutz. Der Vorplatz zum ehemaligen Gasthaus und die Zufahrten zu den Anwesen erhalten Betonpflaster. Hier wird auch ein großkroniger Baum gepflanzt. Der gesamte Platz wird funktional und lebens-wert umgestaltet und erhält dadurch eine höhere Aufenthaltsqualität.Der Kinderspielplatz soll mit Spielhaus, Sandspielbereich, Rabenschaukel, Spielturm und Sitzgruppe völlig neu gestaltet werden. Im hinteren Bereich schließt sich noch ein Funktionsgebäude mit überdachtem Freisitz für gesellige Zusammenkünfte an. Auch der Parkplatz davor wird grundlegend erneuert und der Asphalt durch ein Betonpflaster ersetzt. Rechts entsteht eine mit Rasengittersteinen gepflasterte Parkzeile. Die Zufahrt erhält normales Pflaster. Am Eingang wird neben dem Standort für den Christbaum eine Sitzgruppe zum Plausch einladen. Kleinkronige Laubbäume sorgen für Auflockerung. Die Behörde wie auch das Architekturbüro legten bei den Planungen besonderen Wert darauf, dass bei der Umgestaltung der Dorfmitte der dörfliche Charakter der Ortschaft erhalten bleibt.Baurat Stahr gab auch noch einige wichtige Informationen zur Förderung privater Maßnahmen. Derzeit liegen der Behörde bereits elf Anträge vor. Gerne werden noch weitere Anträge angenommen. Gestalterische Aufwendungen im Privatbereich werden mit bis zu 30 Prozent, höchstens jedoch 30 000 Euro pro Anwesen, bezuschusst. Auch energiesparende Maßnahmen werden berücksichtigt. Eine Beratungsleistung über fünf Stunden pro Anwesen durch Architekt Gottfried Blank ist für die Bauherren kostenlos. Vor Beginn der Privatmaßnahme muss allerdings beim ALE ein Förderantrag gestellt werden.Abschließend gab Stahr noch den weiteren Fahrplan bei der Dorferneuerung bekannt. Im kommenden Jahr folgt die Ausführungsplanung für die Hofmarkstraße in Guteneck. Außerdem ist die Verwirklichung des Wanderparkplatzes in Weidenthal und die Anlage des Kinderspielplatzes am Dorfanger in Guteneck vorgesehen. Die Bauphase für die Hofmarkstraße läuft 2019 an. Mit der Umsetzung der Neugestaltung der Dorfmitte in Weidenthal soll 2021 begonnen werden. Die Termine wurden bereits mit der Gemeinde abgestimmt, um die Maßnahmen im Investitionsplan einzustellen und auch die finanziellen Mittel entsprechend einplanen zu können.