Vermischtes Altendorf

30.11.2017

0

0 30.11.2017

Die Logotherapie, deren Begründer Viktor Frankl ist, geht davon aus, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist. "Der Mensch als Person ist als Ebenbild Gottes zu verstehen, das verleiht dem Menschen eine besondere Würde", sagte Diakon Andreas Klein. Dabei sind für ein sinnstiftendes Leben einige Grundaussagen zu beachten. Die Landvolkfamilie des KLB-Kreisverbands Schwandorf kam mit 50 Erwachsenen und 25 Kindern zum Familienbildungssonntag zusammen, der traditionell am Christkönigssonntag stattfindet. Der Tag begann mit einem Vortrag zum Thema "Ein Weg zum Sinn des Lebens". Die Kinder hatten derweil Spaß am Stoffdruck. Dazu wurden sie von Marianne Zisler im Umgang mit alten Druckmodeln angeleitet. Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand um 14 Uhr ein Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas statt. Der Tag klang aus mit Kaffee und Kuchen.

Zum Vortrag konnte KLB-Kreisvorsitzende Bianca Wendl Diakon Andreas Klein begrüßen. Er ist Leiter der bäuerlichen Familienberatung und ein Pionier dieses Themas. Für die Beratung kommt ihm seine Ausbildung als Logotherapeut zugute. Die Logotherapie, deren Begründer Viktor Frankl ist, geht davon aus, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist. Der Mensch als Person sei als Ebenbild Gottes zu verstehen, das verleihe dem Menschen eine besondere Würde. Dabei seien für ein sinnstiftendes Leben folgende Grundaussagen zu beachten: Der Mensch befinde sich auf der Suche nach dem Sinn im Leben; der Mensch besitze eine einzigartige Persönlichkeit; den Menschen mit Liebe ansehen gehe "nur, wenn ich mich selber mit Liebe annehmen kann"; der Mensch sei randvoll gefüllt mit Lebensmüll, aber der innerste Kern eines jeden Menschen sei heil.In seinem Vortrag ging Diakon Klein auf seine Erfahrungen in der Beratungspraxis ein. Die Veränderung beginne immer "bei mir selbst, nicht bei den Erwartungen, die ich an andere stelle", sagte er.Nach dem gemeinsamen Mittagessen trafen sich die Teilnehmer zum Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas. Den Gottesdienst zelebrierte Landvolkpfarrer Michael Hoch. In seiner Predigt ging er auf das Christkönigsfest ein. Den Gottesdienst umrahmte die Gruppe "Nur Mut" mit rhythmischen Liedern.