Vermischtes Altendorf

14.06.2017

Das bereits getrocknete Marihuana schätzt der Leiter der Nabburger Polizei Günther Vierl auf knapp eineinhalb Kilo. 70 Hanfpflanzen müssen noch Wasser verlieren. Sie wurden erst am Montag geerntet.

Der Tipp, dass in einem Ortsteil von Altendorf was zu holen sei, kam Vierl zufolge von einem "aufmerksamen Kollegen" der Polizei Oberviechtach, Mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Tasche rückten Nabburger Beamte am Montag zu dem Einfamilienhaus aus. Und dieser Einsatz hat sich rentiert. Die Polizisten machten dort reichlich Beute und fuhren vollbepackt mit Drogen wieder zu ihrer Dienststelle zurück.Das Wohnhaus wurde von unten bis oben gründlich durchsucht ebenso der dazugehörige Garten. Dort wuchs nicht etwa Gemüse, sondern stießen die Beamten schnell auf 70 kultivierte Hanfpflanzen. Sie wurden sofort geerntet und sichergestellt. Im Haus, das ein polizeibekannter Mann mittleren Alters bewohnt, fanden die Polizisten knapp eineinhalb Kilogramm Marihuana, zum Teil schon rauchfertig in Glasbehälter abgefüllt oder zumindest so weit getrocknet und verpackt, dass es nur noch gerieben werden muss, um dann zum Joint gedreht zu werden.Jetzt lagert das Rauschgift gut verwahrt bei der Polizei Nabburg, die wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann ermittelt, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Danach wird es zur Staatsanwaltschaft nach Amberg gebracht und irgendwann - nach Abschluss des Verfahrens - verbrannt. Der "Hanfbauer" ist den Beamten bereits einschlägig und als Drogenkonsument bekannt. Unseren Informationen nach soll bereits vor ein paar Jahren die Polizei bei ihm zur Hanfernte vorbeigekommen sein. Ob der Mann mit seinem Rauschgift gedealt hat, ist nicht bekannt.