20 Kinder kamen mit Eltern auf die Tennisanlage zum Ferienprogramm. Die Jugendwarte Julia Mrosek, Andrea Drobnik und Erik Schmidt (hinten, rechts) hatten mit Helfern alles vorbereitet Schmidt, der als Sportlehrer am Gymnasium in Tirschenreuth tätig ist, hatte für die Kinder vier Stationen eingerichtet, an denen der Nachwuchs den Umgang mit Ball und Schläger üben konnte. Mit lautstarker kindlicher Begeisterung, wie man sie lange nicht mehr auf der Anlage hören konnte, mühten sich die Gäste nach Kräften. Schmidt hatte der Witterung entsprechend viele Trinkpausen eingelegt und dabei immer neue Motivation geweckt. Weit über die Hälfte der Kinder ließ sich nach Abschluss der Veranstaltung für ein künftiges Training vormerken. Tennischefin Leni Joachimstaler (links) war vom Verlauf der Veranstaltung rundherum zufrieden. Grillmeister Bernhard Hoppen sorgte für Versorgung zum Abschluss. Bild: sm