Meerbodenreuth. Auf die Jugend ist Verlass. Sie macht eine Feier zum Fest. Dies trifft auf all jene zu, die am Samstagabend bei der 125-Jahr-Feier der Feuerwehr eine tolle Sause abzogen. Was Stimmung, Gaudi und Ausgelassenheit betrifft, war dies sicherlich der Höhepunkt des Jubiläums. Verursacher des Gaudi-Spektakels in der vollen Festhalle war die Band "Grögötz Weisbir". Sie versprach einen "Rausch für die Ohren". Der Abend war noch nicht einmal eine Stunde gelaufen, und schon heilt es niemand mehr auf den Bänken. Singen, schunkeln, die Hände zum Himmel, das volle Feierprogramm spulte die Band mit den jungen Besuchern ab. Und wen das Festfeuer noch nicht erreicht hatte, konnte dieses an der "Brennbar" entzünden und dann zu gegebener Zeit an der "Löschbar" wieder abkühlen. Bild: fz