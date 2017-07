Die Planungen sind weit gediehen, und die Mitglieder von Ladies-Circle 66 Weiden freuen sich auf drei schöne Kinoabende im Freien. Von Donnerstag, 13. Juli, bis Samstag, 15. Juli, präsentiert der Service-Club zusammen mit Wirt Jürgen Füssl Filme für jeden Geschmack in der schönen Kulisse des Biergartens von "d'Wirtschaft", an der Altenstädter Jahnstraße.

Am Donnerstag grüßt James Bond mit "Casino Royal", am Freitag gibt es "Willkommen bei den Hartmanns" und am Samstag schließlich "La La Land". Beginn ist jeweils gegen 20.30 Uhr. Bereits ab 19 Uhr können sich die Besucher bei Brotzeiten, Gegrilltem und Prosecco von der Ladies-Circle-Bar auf das Open-Air einstimmen. Neben Füssl und seinem Team sowie zahlreichen Sponsoren hat auch der Cineplanet Tirschenreuth die Damen des Service-Clubs tatkräftig unterstützt, betont Präsidentin Winnie Hauser dankbar.Jetzt hoffen die Organisatoren natürlich auf gutes Wetter und drei laue Sommernächte in Folge. Ins Wasser fallen die Veranstaltungen aber auf keinen Fall: Bei Regen können die Besucher nach Innen ausweichen.Der Eintritt für das Charity-Kino ist frei - die Damen freuen sich aber über Spenden. Der Erlös der Abende, hat der Club bereits vorab beschlossen, geht an das Weidener Frauenhaus.