Sogar Eishockeycracks steigen in die übergroßen Bälle

Das zweite Bubble-Ball-Turnier der SPD beim Ferienprogramm war mit 50 Teilnehmern, doppelt so viele wie im Vorjahr, ein riesiger Erfolg. Nachwuchsspieler des FC Weiden-Ost und der Blue Devils Weiden verliehen dem Turnier überörtlichen Charakter. Hauptorganisator Christian Schramek wurde tatkräftig von den Jugendtrainern des SV unterstützt. Insgesamt wurden acht Teams gebildet. Den Sieg bei den "Youngsters" holten sich die "No Names" vor dem SV Altenstadt. Bei den "Oldies" setzten sich "Black & White" gegen die "Old Boys" durch. Nach der Siegerehrung wurden alle Teilnehmer mit einem Eis im Biergarten der "Wirtschaft" belohnt. Bild: adj